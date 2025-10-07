Con Trancas y Barrancas
Los mejores consejos de Duki para artistas urbanos: "Conectar con los fans es la clave"
Las hormigas no han querido desperdiciar la oportunidad de aprender algo sobre el panorama de la mano del artista argentino.
Publicidad
La visita de Duki a El Hormiguero ha estado marcada por la fuerza, la pasión y la naturalidad que lo caracterizan. El rapero ha compartido reflexiones sobre su trayectoria y los desafíos de mantenerse en la cima.
Después de la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado la presencia del invitado para someterle a un test para que los jóvenes artistas urbanos puedan tomar nota y aprender de él.
Duki, entre risas, ha contado algunos trucos para parecer más rapero, sus consejos para dar un buen concierto de la manera más económica posible y ha asegurado que la clave del éxito es conectar con tus seguidores. ¡No te lo puedes perder!
Publicidad