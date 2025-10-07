Los mejores consejos de Duki para artistas urbanos: "Conectar con los fans es la clave"

La visita de Duki a El Hormiguero ha estado marcada por la fuerza, la pasión y la naturalidad que lo caracterizan. El rapero ha compartido reflexiones sobre su trayectoria y los desafíos de mantenerse en la cima.

Después de la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado la presencia del invitado para someterle a un test para que los jóvenes artistas urbanos puedan tomar nota y aprender de él.

Duki, entre risas, ha contado algunos trucos para parecer más rapero, sus consejos para dar un buen concierto de la manera más económica posible y ha asegurado que la clave del éxito es conectar con tus seguidores. ¡No te lo puedes perder!