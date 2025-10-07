Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Con Trancas y Barrancas

Los mejores consejos de Duki para artistas urbanos: "Conectar con los fans es la clave"

Las hormigas no han querido desperdiciar la oportunidad de aprender algo sobre el panorama de la mano del artista argentino.

Los mejores consejos de Duki para artistas urbanos: "Conectar con los fans es la clave"

Publicidad

La visita de Duki a El Hormiguero ha estado marcada por la fuerza, la pasión y la naturalidad que lo caracterizan. El rapero ha compartido reflexiones sobre su trayectoria y los desafíos de mantenerse en la cima.

Después de la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado la presencia del invitado para someterle a un test para que los jóvenes artistas urbanos puedan tomar nota y aprender de él.

Duki, entre risas, ha contado algunos trucos para parecer más rapero, sus consejos para dar un buen concierto de la manera más económica posible y ha asegurado que la clave del éxito es conectar con tus seguidores. ¡No te lo puedes perder!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Los mejores consejos de Duki para artistas urbanos: "Conectar con los fans es la clave"

Los mejores consejos de Duki para artistas urbanos: "Conectar con los fans es la clave"

Jeremy Allen White

Esta noche, Jeremy Allen White visitará El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Duki en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Duki en El Hormiguero

El increíble regalo de Marron a Duki: un grafiti interactivo hecho con un spray mágico
Impresionante

El increíble regalo de Marron a Duki: un grafiti interactivo hecho con un spray mágico

"Ninguno es un mojón": los nuevos tips de Esperansa Grasia con los que ahorrarás tiempo en tu rutina diaria
Trucos con Grasia

"Ninguno es un mojón": los nuevos tips de Esperansa Grasia con los que ahorrarás tiempo en tu rutina diaria

Así empezó la historia de amor de Duki y Emilia: un mensaje que lo cambió todo
Una pareja querida

Así empezó la historia de amor de Duki y Emilia: un mensaje que lo cambió todo

El cantante ha recordado en el programa presentado por Pablo Motos cómo comenzó la relación con su novia, la exitosa cantante Emilia.

Duki desvela el motivo por el que se tatuó la cara: "Es como un traje de superhéroe"
En El Hormiguero

Duki desvela el motivo por el que se tatuó la cara: "Es como un traje de superhéroe"

El artista ha contado cómo reaccionó su familia al verle el primer tatuaje que se hizo en la cara.

La remontada se le queda corta a Manu en El Rosco: ¡va a por el bote de 2.212.000 euros!

La remontada se le queda corta a Manu en El Rosco: ¡va a por el bote de 2.212.000 euros!

Óscar Pereiro, irónico cuando le proponen cantar en La Pista: “Prefiero comprar el libro”

Óscar Pereiro, irónico cuando le proponen cantar en La Pista: “Prefiero comprar el libro”

¡Qué oído más fino! Supremme de Luxe pone Pasapalabra “patas arriba” gracias a Queen

¡Qué oído más fino! Supremme de Luxe pone Pasapalabra “patas arriba” gracias a Queen

Publicidad