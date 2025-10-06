Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Una pareja querida

Así empezó la historia de amor de Duki y Emilia: un mensaje que lo cambió todo

El cantante ha recordado en el programa presentado por Pablo Motos cómo comenzó la relación con su novia, la exitosa cantante Emilia.

Así empezó la historia de amor de Duki y Emilia: un mensaje que lo cambió todo

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha arrancado su semana por todo lo alto con la visita de uno de los traperos más exitosos del panorama actual. Duki se ha sentado junto a Pablo Motos para hablarnos de sus últimos proyectos profesionales y presentarnos un documental sobre su vida.

Durante su entrevista, Duki recordó el inicio de su historia de amor con Emilia, su pareja actual y una de las artistas más exitosas del momento. Ellos pertenecían al mismo grupo de amigos y tras la pandemia se veían con mucha frecuencia.

Un día, los dos se quedaron solos viendo hasta la madrugada. Cuando él se fue, ella le envío un mensaje que decía: "Me moría de ganas de darte un beso". ¡Escucha la historia al completo dándole play al vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Disfruta de la entrevista completa a Duki en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Duki en El Hormiguero

El increíble regalo de Marron a Duki: un grafiti interactivo hecho con un spray mágico

El increíble regalo de Marron a Duki: un grafiti interactivo hecho con un spray mágico

"Ninguno es un mojón": los nuevos tips de Esperansa Grasia con los que ahorrarás tiempo en tu rutina diaria

"Ninguno es un mojón": los nuevos tips de Esperansa Grasia con los que ahorrarás tiempo en tu rutina diaria

Así empezó la historia de amor de Duki y Emilia: un mensaje que lo cambió todo
Una pareja querida

Así empezó la historia de amor de Duki y Emilia: un mensaje que lo cambió todo

Duki desvela el motivo por el que se tatuó la cara: "Es como un traje de superhéroe"
En El Hormiguero

Duki desvela el motivo por el que se tatuó la cara: "Es como un traje de superhéroe"

La remontada se le queda corta a Manu en El Rosco: ¡va a por el bote de 2.212.000 euros!
El Rosco | 6 de octubre

La remontada se le queda corta a Manu en El Rosco: ¡va a por el bote de 2.212.000 euros!

El concursante madrileño ha conseguido superar los 21 aciertos con los que Rosa se había plantado y ha creado una gran expectación al ponerse a dos letras del premio.

Óscar Pereiro, irónico cuando le proponen cantar en La Pista: “Prefiero comprar el libro”
Mejores momentos | 6 de octubre

Óscar Pereiro, irónico cuando le proponen cantar en La Pista: “Prefiero comprar el libro”

El exciclista ha preferido ahorrarse “el ridículo”, quizá pensando en lo que después le dirían sus compañeros de El Chiringuito.

¡Qué oído más fino! Supremme de Luxe pone Pasapalabra “patas arriba” gracias a Queen

¡Qué oído más fino! Supremme de Luxe pone Pasapalabra “patas arriba” gracias a Queen

Óscar Pereiro, sobre Josep Pedrerol y Pasapalabra: “Está intentando alargar lo inevitable”

Óscar Pereiro, sobre Josep Pedrerol y Pasapalabra: “Está intentando alargar lo inevitable”

Beatriz Cortázar

Beatriz Cortázar, sobre el monumental enfado de Cayetano Martínez de Irujo el día de su boda: "Dice que fue muy incómodo"

Publicidad