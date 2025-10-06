Una pareja querida
Así empezó la historia de amor de Duki y Emilia: un mensaje que lo cambió todo
El cantante ha recordado en el programa presentado por Pablo Motos cómo comenzó la relación con su novia, la exitosa cantante Emilia.
El Hormiguero ha arrancado su semana por todo lo alto con la visita de uno de los traperos más exitosos del panorama actual. Duki se ha sentado junto a Pablo Motos para hablarnos de sus últimos proyectos profesionales y presentarnos un documental sobre su vida.
Durante su entrevista, Duki recordó el inicio de su historia de amor con Emilia, su pareja actual y una de las artistas más exitosas del momento. Ellos pertenecían al mismo grupo de amigos y tras la pandemia se veían con mucha frecuencia.
Un día, los dos se quedaron solos viendo hasta la madrugada. Cuando él se fue, ella le envío un mensaje que decía: "Me moría de ganas de darte un beso". ¡Escucha la historia al completo dándole play al vídeo de arriba!
