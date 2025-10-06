Antena 3 LogoAntena3
Disfruta de la entrevista completa a Duki en El Hormiguero

El artista argentino ha vuelto a demostrar por qué es uno de los cantantes más queridos del panorama.

Con su carisma y su energía arrolladora, Duki ha conquistado El Hormiguero. El artista argentino ha hablado de su evolución personal y profesional, dejando claro por qué es una de las voces más influyentes de su generación.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre sus inicios. El trapero ha desvelado cuáles eran sus inquietudes y sus dudas existenciales cuando tenía 16 años y cómo comenzar en el mundo de la música le cambió por completo.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por el motivo de sus tatuajes y la reacción de sus padres cuando se hizo el primero en la cara. El invitado ha dicho que él lo ve como un traje de superhéroe y que se los hizo para distinguirse del resto.

También ha hablado sobre su relación con Emilia. Duki ha relatado cómo conquistó a la artista, cómo fue su primera cita y qué tal fue el día que conoció a sus padres.

