Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Fernández Vara

Olivenza despide a Guillermo Fernández Vara con un adiós íntimo y con la presencia de Pedro Sánchez

El expresidente extremeño, fallecido por un cáncer de estómago, recibe sepultura el día que hubiera cumplido 67 años; la Iglesia de Santa María Magdalena acoge el funeral con amplia representación institucional.

Pedro S&aacute;nchez en el funeral de Guillermo Fern&aacute;ndez Vara

Pedro Sánchez en el funeral de Guillermo Fernández VaraEuropa Press

Publicidad

Olivenza se ha detenido este lunes para despedir a Guillermo Fernández Vara, su vecino más reconocido y una figura clave del socialismo extremeño. En un funeral íntimo en la Iglesia de Santa María Magdalena, familiares, amigos y vecinos han dado el último adiós al médico forense que dedicó gran parte de su vida a la gestión pública. La coincidencia con la fecha de su 67 cumpleaños ha añadido un punto más de emoción a una despedida sobria y muy sentida.

Sánchez cancela su agenda para asistir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cancelado su agenda para trasladarse a Olivenza. A su llegada, subrayó la dimensión personal y política del exmandatario: "Guillermo fue una buena persona. Empezó siendo médico y luego se dedicó a la política para cuidar de todos".

Y añadió: "Lo hizo con mucha voluntad de acordar con mucha gente que pensara diferente a él". Para Sánchez, Vara "fue un líder político que supo entender que el fortalecimiento de los servicios públicos y la transformación ecológica podían convertir a Extremadura en una tierra de oportunidades y lo consiguió". "Con inmensa gratitud y pena lo que tenemos que hacer desde el PSOE y todos los que nos dedicamos a la política es recoger ese legado de Vara y mirar al futuro con optimismo", afirmó mientras sonaban las campanas del templo.

Junto a Sánchez, han acudido dirigentes de diverso signo político: la presidenta de la Junta, María Guardiola; la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; o el presidente del Senado, Pedro Rollán, entre otros. El oficio religioso, previsto a las 11:00, está presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y concelebrado por los obispos de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, y de Plasencia, Ernesto Jesús Brotóns.

Trayectoria: del forense al presidente

Nacido en Olivenza el 6 de octubre de 1958, Fernández Vara fue médico forense antes de ocupar responsabilidades ejecutivas en la Junta. Fue consejero de Bienestar Social (1996-1999) y consejero de Sanidad y Consumo (1999-2007). Asumió la Presidencia de Extremadura entre 2007 y 2011 y entre 2015 y 2023, además de ejercer como secretario general del PSOE de Extremadura (2008-2024) y, más recientemente, vicepresidente segundo del Senado. Su carrera estuvo marcada por la defensa de los servicios públicos, la cohesión territorial y una forma de hacer política asentada en el diálogo.

Fernández Vara falleció este domingo, tras luchar contra un cáncer de estómago diagnosticado en 2023; fue intervenido en marzo de 2024 y, desde entonces, siguió tratamiento oncológico. Su muerte ha provocado una oleada de mensajes de condolencia dentro y fuera de Extremadura. Quienes le trataron subrayan su temple sereno, la proximidad en el trato y la vocación de servicio con la que entendió la política.

La ceremonia en Santa María Magdalena ha reunido a varias generaciones de extremeños que reconocen en Vara a un dirigente dialogante y tenaz. El duelo se ha extendido por instituciones y municipios de la región, que hoy miran a Olivenza para agradecer una trayectoria que, más allá de los cargos, dejó una impronta en la vida pública de Extremadura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La UME cumple 20 años de servicio dedicados al auxilio de las personas en catástrofes como el COVID-19 o la DANA

Un agente de la UME.

Publicidad

España

Pedro Sánchez en el funeral de Guillermo Fernández Vara

Olivenza despide a Guillermo Fernández Vara con un adiós íntimo y con la presencia de Pedro Sánchez

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo

El juez del Supremo cita de nuevo a Ábalos y Koldo tras el informe de la UCO

Begoña Gómez

Begoña Gómez no acudirá a la nueva citación del juez Peinado e irá su abogado

Abascal y Feijóo
SONDEOS ELECTORALES

El PP ganaría hoy las elecciones pero necesitaría a Vox para gobernar, según las encuestas electorales

Vista general del Congreso
Agenda política

El conflicto en Gaza marcará de nuevo la agenda política de esta semana

Guillermo Fernández Vara
Obituario

Guillermo Fernández Vara, el forense que dedicó parte de su vida a la gestión política en Extremadura

Lideró la política regional durante tres legislaturas, gestionó la pandemia y defendió el compromiso con su tierra hasta el final.

José Luis Ábalos, secretario general del PSOE de Valencia
Caso Koldo

El informe de la UCO apunta a que la fundación de Ábalos se habría nutrido de una fuente de ingresos paralela

La investigación detalla que a partir del año 2018 los pagos de esa hipoteca dejaron de hacerse por transferencia y empezaron a ser en efectivo.

El presidente del gobierno Pedro Sánchez, junto al expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara

Luto en la política por la muerte de Guillermo Fernández Vara: "Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España"

El expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en una fotografía de archivo

Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente socialista de la Junta de Extremadura, a los 66 años

Concentración en Barcelona en apoyo a la Global Sumud Flotilla tras ser interceptada por Israel

Detenciones y cargas policiales en las manifestaciones en apoyo a Palestina

Publicidad