Amina, ex de Cayetano Martínez de Irujo, horas antes de la boda del aristócrata: "Le gustan mujeres jovencitas, el mundo salvaje, que no se depile"

Este sábado se celebra el matrimonio entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Sevilla. El enlace no está exento de cierta polémica debido al testimonio de una expareja del aristócrata, el día antes, en exclusiva para Espejo Público.

Publicado:

Amina y Cayetano se habrían conocido hace años en la ya desaparecida y exclusiva discoteca 'OH!', en los alrededores de Madrid. Por sus palabras, la mujer parece arrepentirse de haber mantenido una relación con Cayetano Martínez de Irujo. Ha confesado detalles íntimos y ha opinado sobre la boda entre él y Bárbara Mirjan, a la que saca 33 años. Ella tiene 29 y el noble jinete 62.

"Le gustan mujeres jovencitas"

La ex del aristócrata ha desvelado algunas supuestas preferencias de Cayetano. A parte de admirar la juventud como virtud en sus parejas. A ella le sacaba 25 primaveras mientras estuvieron juntos, según cuenta Amina. "El estaba separándose con su mujer (Genoveva Casanova)", ha asegurado la mujer.

"Me metí en un mundo en el que no me tenía que haber metido, y menos con este señor", lamentaba.

"Tiene unas paranoias brutales, con la prensa y todo eso"

Amina, ex de Cayetano

La relación entre ambos fue "super rara", según dice ella, y a medida que fue descubriendo la verdadera personalidad del más mediático de los hijos de la Duquesa de Alba, Cayetana, fue observando cada vez más banderas rojas y perdió el interés en él: "Es un tío raro, raro rarísimo".

¿Fue desleal Cayetano?

La mujer niega que su relación con Cayetano y la que él tuvo con Genoveva coincidieran en el tiempo. Sin embargo las fechas en que él aseguraría estar con Genoveva serían las mismas que mantiene Amina: "Todo eso es mentira. No es verdad, no estaban juntos. (...) A ella le interesaba ser condesa o duquesa y a él le interesaba por su madre, se ve que le caía bien".

"Le gustaba el mundo salvaje"

Las confesiones de Amina iban en aumento durante la entrevista, hasta el punto en que llega a decir lo siguiente: "Le gustaba el mundo salvaje, que una mujer no se depile... como la naturalidad".

Sobre este nuevo matrimonio, Amina asegura que espera y desea quesea muy feliz dado que Cayetano "ya es viejito". Le pide que se centre.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

