Susana Díaz: "¡Ay Feijóo quién te ha visto y quién te ve, ahora abrazado a los postulados de Vox!"

Sobre la mesa estaba el debate acerca de las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para lograr formar gobiernos en Extremadura y Aragón. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, que en definitiva ha ganado de manera indiscutible en ambas Comunidades Autónomas, ha iniciado conversaciones con su homólogo en Vox, Santiago Abascal.

"Vox está en torpedear"

La periodista Carmen Morodo, subdirectora del periódico La Razón, destacaba las diferencias que se están produciendo en las negociaciones de ambos territorios, denunciando que María Guardiola -presidenta del PP de Extremadura- estaría sufriendo "un componente bastante machista (...), 'Está loca', lo de siempre que nos pasa a las mujeres".

Invitaba Morodo a los populares a Vox redefine su negociación con el PP en Extremadura y Aragón: "Se llegará a un acuerdo detallado" a su entender: "Vox está en torpedear, torpedear la negociación, dividirles (...) Que quede claro para la opinión pública quién boicotea el acuerdo".

"Iba de moderado y de centrista"

Era distinto el análisis de Susana Díaz. La expresidenta de la Junta de Andalucía y actual senadora del Partido Socialista ponía el foco en el líder del Partido Popular, señalando las diferencias que aprecia ella que existen entre "el Feijóo presidente de Galicia", que abogaba por el centro político y la moderación, y el camino que está siguiendo el jefe de la oposición ahora: "¡Ay Feijóo quién te ha visto y quién te ve! Ahora abrazado a los postulados de Vox...", expresaba.

