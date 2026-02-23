Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Impresionante

Cinco de los mejores magos del mundo sorprenden en El Hormiguero con un espectáculo nunca antes visto

El programa vivió una noche de ilusión y sorpresa con la actuación de cinco referentes mundiales del ilusionismo.

Magia en El Hormiguero

Publicidad

El Hormiguero
Publicado:

Con la visita de Pedri y Ferran Torres, que compartieron anécdotas futbolísticas y momentos de complicidad en el plató, El Hormiguero vivió uno de los momentos más impactantes de la noche con la llegada de un espectáculo muy especial. El programa recibió a cinco de los mejores magos del mundo, que ofrecieron un aperitivo de lo que el público podrá disfrutar en el Teatro Price de Madrid, en un show que promete asombrar con números visuales y sorprendentes.

Sobre el escenario participaron Celia Muñoz (España), Francesco Della Bona (Italia), Manho (Corea del Sur), Jorge Blas (España) y Aaron Crow (Bélgica), cada uno aportando su estilo único y su manera particular de entender la magia.

El resultado fue un espectáculo visual impresionante, lleno de ilusión, técnica y momentos de tensión que dejaron al público sin palabras. ¡Impresionante!

Una actuación internacional que convirtió el plató de El Hormiguero en un auténtico teatro de ilusión y que sirvió como carta de presentación de un espectáculo que promete hacer soñar al público.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Pedri y Ferran Torres confiesan cuánto tienen que pagar de multa por llegar tarde un día de partido: “con 3.000 no tienes ni para empezar”

Pedri y Ferran Torres confiesan cuál es la multa que pagan por llegar tarde: “con 3.000 no tienes ni para empezar”

Magia en El Hormiguero

Cinco de los mejores magos del mundo sorprenden en El Hormiguero con un espectáculo nunca antes visto

Disfruta de la entrevista completa a Pedri y Ferran Torres en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Pedri y Ferran Torres en El Hormiguero

¡Competición en El Hormiguero! Pablo Motos y Marron se enfrentan a Pedri y Ferran Torres al tres en raya futbolístico
Increíble

¡Competición en El Hormiguero! Pablo Motos y Marron se enfrentan a Pedri y Ferran Torres al tres en raya futbolístico

Ayuno intermitente y luz roja: Ferran Torres desvela cuáles son sus hábitos más saludables
En El Hormiguero

Ayuno intermitente y luz roja: Ferran Torres desvela cuáles son sus hábitos más saludables

4-Rosco23f
El Rosco | 23 de febrero

Dos fallos sentencian a Antonio en El Rosco… ¡y Alejandro se lanza a por el bote!

El veterano ha visto la puerta abierta y ha ido a por el premio de 166.000 euros.

3-Pedrerol
Mejores momentos | 23 de febrero

¿Josep Pedrerol como presentador de Pasapalabra? La alocada idea de Roberto Leal

El presentador ha retado a su compañero de El Chiringuito de Jugones a intercambiarse los papeles.

2-Desatado

David Amor se desata en La Pista de Pasapalabra y advierte: “Esta la voy a cantar”

1-Máquina

“¡Muy bien, máquina!”: Antonio alucina con la destreza de David Amor en el Una de Cuatro

Roberto Leal, presentador de 'El Desafío' en Antena 3

El Desafío presenta el espectacular casting de su séptima edición: Melody, Amelia Bono o Miguel Ángel Muñoz entre los concursantes

Publicidad