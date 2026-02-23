Cinco de los mejores magos del mundo sorprenden en El Hormiguero con un espectáculo nunca antes visto

Con la visita de Pedri y Ferran Torres, que compartieron anécdotas futbolísticas y momentos de complicidad en el plató, El Hormiguero vivió uno de los momentos más impactantes de la noche con la llegada de un espectáculo muy especial. El programa recibió a cinco de los mejores magos del mundo, que ofrecieron un aperitivo de lo que el público podrá disfrutar en el Teatro Price de Madrid, en un show que promete asombrar con números visuales y sorprendentes.

Sobre el escenario participaron Celia Muñoz (España), Francesco Della Bona (Italia), Manho (Corea del Sur), Jorge Blas (España) y Aaron Crow (Bélgica), cada uno aportando su estilo único y su manera particular de entender la magia.

El resultado fue un espectáculo visual impresionante, lleno de ilusión, técnica y momentos de tensión que dejaron al público sin palabras. ¡Impresionante!

Una actuación internacional que convirtió el plató de El Hormiguero en un auténtico teatro de ilusión y que sirvió como carta de presentación de un espectáculo que promete hacer soñar al público.