Pedri y Ferran Torres confiesan cuál es la multa que pagan por llegar tarde: “con 3.000 no tienes ni para empezar”

Los jugadores del F.C Barcelona comentan con Pablo Motos la técnica de Hansi Flick para que lleguen siempre puntuales.

Marta García
Publicado:

Pablo Motos le ha preguntado a los jugadores del Barcelona cómo es su entrenador. Fernan Torres ha sido el primero en tomar la iniciativa para hablar sobre Hansi Flick. “Más que duro, nos pone unas pautas”, ha dicho.

El futbolista ha dado algunos ejemplos como el horario o la puntualidad. Pero lo que más ha sorprendido al presentador ha sido cuando Torres ha añadido a la lista, “cuándo vas a la ducha a recoger el calzoncillo”.

El valenciano ha afirmado que son cosas básicas que sin querer, muchas veces no hacen, pero que “cuando vuelves a recuperar esa disciplina das un salto cualitativo”. Entre risas Pablo le ha contestado que hacer aquello era algo de lo más lógico.

Sobre la puntualidad… ¡Flick tiene una técnica para que los jugadores no lleguen tarde un día de partido! Cuando Motos les ha preguntado qué pasa si llegan 20 minutos tarde, Pedri ha bromeado “mejor di que estuviste malo o algo”. A lo que Torres ha añadido, “pásale una foto de un ibuprofeno o un paracetamol”.

Sobre la multa que podrían llegar a pagar, Pablo se ha aventurado a plantear una cifra de 3.000 euros. “Con eso no tienes ni para empezar”, le ha dicho Ferran Torres. Así ambos han comenzado a dar pistas a Motos hasta que finalmente ha dicho la correcta… ¡40.000! “Por ahí está la cosa”, han matizado.

Todos en el plató han alucinado. Y Pedri ha comentado que nunca han llegado a pagar la sanción y por qué esa cifra es un método de lo más efectivo. “Por eso se pone esa, así nadie llega tarde” … ¡Normal!

