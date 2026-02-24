Nicolás Redondo: "VOX ha pasado de ser un partido muy conservador a ser populista y le está saliendo bien"

El histórico socialista, expulsado del PSOE, Nicolás Redondo, ha analizado en Espejo Público los posibles pactos políticos que se pueden dar en algunas comunidades como Extremadura o Aragón entre PP y VOX. Cree Redondo que estas alianzas si no son imposibles, sí serán "muy difíciles".

Advierte que si estamos viendo que VOX expulsa de sus filas a miembros como Javier Ortega Smith o Iván Espinosa de los Monteros, no lo hace porque estos sean malos políticos, sino porque el partido ha hecho una evolución programática que ya no encaja con esos perfiles. Afirma que la formación de Santiago Abascal ha pasado de ser muy conservadora (Espinosa de los Monteros) a ser "un partido populista al estilo de Marine Le Pen en Francia", que abarca amplios sectores sociales de votantes pasando por los barrios obreros. "Es una apuesta que hacen muchos partidos y lo está haciendo Abascal con mucho éxito".

"Vox no se baja del burro porque es un burro ganador"

"Es lo que hace Abascal con mucho éxito, esto me lleva a pensar que VOX es el primer adversario del PP, no un socio". Cree además que el partido de la calle Bambú "no se baja del burro" de su fórmula política actual porque sabe que ahora está ofreciendo una alternativa política ganadora. "Le está saliendo bien".

