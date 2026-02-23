El Desafío presenta el espectacular casting de su séptima edición: Melody, Amelia Bono o Miguel Ángel Muñoz entre los concursantes

El Desafío arrasa cada noche de viernes en Antena 3 con su sexta edición y empieza ya a preparar su séptima temporada.

El exitoso programa presentado por Roberto Leal ya trabaja en esta nueva edición, mientras continúa imbatible en la noche de los viernes, siendo líder absoluto y lo más visto de la noche cada semana, con una media del 14,6% de cuota de pantalla, 4 millones de espectadores únicos y más de 1,3 millones espectadores de media; aventajando a sus principales competidores en +7,2 puntos y 4 puntos. El formato se ha consolidado como una de las principales marcas de entretenimiento de la televisión española, situándose como uno de los programas más vistos cada temporada.

Ahora, inicia la producción de su próxima edición y lo hace con un espectacular casting integrado por Lara Álvarez, Miguel Ángel Muñoz, Melody, Joan Capdevila, Violeta Mangriñán, Raúl Gómez, Amelia Bono y Canco Rodríguez. Este grupo de celebrities, que triunfan y destacan en sus respectivos ámbitos laborales, deberán enfrentarse ahora a uno de los mayores desafíos de su carrera; superando los grandes retos que se les plantearán en el programa.

El Desafío es una producción de Atresmedia en colaboración con 7 y Acción. Fuera de España, el programa se puede ver a través de Antena 3 Internacional y de la versión internacional de atresplayer.

Los ocho concursantes de la séptima edición

Lara Álvarez

39 años. Presentadora

Referente del entretenimiento en directo y la aventura televisiva, Lara Álvarez da el paso de narrar la emoción a vivirla en primera persona. Competitiva y exigente consigo misma, afronta esta experiencia con el reto de demostrar que también puede superar los límites que tantas veces ha contado desde fuera.

Miguel Ángel Muñoz

42 años. Actor y director

Actor y director con una amplia trayectoria en ficción y entretenimiento, Miguel Ángel Muñoz destaca por su disciplina y preparación física. Metódico y perfeccionista, afronta cada prueba desde la estrategia y el control, decidido a convertir la concentración y la constancia en sus principales aliados.

Melody

35 años. Cantante

Con una sólida carrera artística desde su infancia, Melody es sinónimo de energía y presencia escénica. En esta edición cambia los grandes escenarios musicales como el de Eurovisión por estructuras de alto impacto, dispuesta a demostrar que su fortaleza y determinación van mucho más allá de la música.

Joan Capdevila

48 años. Campeón del Mundo y de Europa con la Selección Española de Fútbol

La élite deportiva forma parte de su identidad. Campeón del mundo y referente del fútbol español, Joan Capdevila afronta ahora un nuevo terreno de juego en el que la precisión y el control mental serán determinantes.

Violeta Mangriñán

31 años. Creadora de contenido y empresaria

Empresaria y una de las creadoras de contenido más influyentes del país, Violeta Mangriñán asume el desafío más exigente de su trayectoria pública. Sin filtros ni edición, pondrá a prueba su capacidad de superación ante retos físicos y técnicos de máxima exigencia.

Raúl Gómez

43 años. Presentador

Presentador y comunicador con amplia experiencia en formatos de aventura, Raúl Gómez afronta esta nueva etapa dispuesto a llevar su resistencia y capacidad de adaptación al siguiente nivel. Humor y mentalidad positiva serán claves en su recorrido.

Amelia Bono

45 años. Colaboradora de televisión e influencer

Colaboradora habitual y figura consolidada en el ámbito social y digital, Amelia Bono se enfrenta al reto más exigente de su trayectoria mediática. Determinación y compromiso marcarán su participación en una temporada que exigirá fortaleza física y mental.

Canco Rodríguez

48 años. Actor

Actor de comedia con una reconocida trayectoria en televisión, Canco Rodríguez aportará carisma y entrega a cada prueba. Dispuesto a salir de su zona de confort, competirá con la convicción de que el esfuerzo y la actitud pueden marcar la diferencia.