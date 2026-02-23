Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Próxima edición

El Desafío presenta el espectacular casting de su séptima edición: Melody, Amelia Bono o Miguel Ángel Muñoz entre los concursantes

Lara Álvarez, Miguel Ángel Muñoz, Melody, Joan Capdevila, Violeta Mangriñán, Raúl Gómez, Amelia Bono y Canco Rodríguez son los concursantes de la nueva edición del formato

Roberto Leal, presentador de 'El Desafío' en Antena 3

Publicidad

antena3.com
Publicado:

El Desafío arrasa cada noche de viernes en Antena 3 con su sexta edición y empieza ya a preparar su séptima temporada.

El exitoso programa presentado por Roberto Leal ya trabaja en esta nueva edición, mientras continúa imbatible en la noche de los viernes, siendo líder absoluto y lo más visto de la noche cada semana, con una media del 14,6% de cuota de pantalla, 4 millones de espectadores únicos y más de 1,3 millones espectadores de media; aventajando a sus principales competidores en +7,2 puntos y 4 puntos. El formato se ha consolidado como una de las principales marcas de entretenimiento de la televisión española, situándose como uno de los programas más vistos cada temporada.

Ahora, inicia la producción de su próxima edición y lo hace con un espectacular casting integrado por Lara Álvarez, Miguel Ángel Muñoz, Melody, Joan Capdevila, Violeta Mangriñán, Raúl Gómez, Amelia Bono y Canco Rodríguez. Este grupo de celebrities, que triunfan y destacan en sus respectivos ámbitos laborales, deberán enfrentarse ahora a uno de los mayores desafíos de su carrera; superando los grandes retos que se les plantearán en el programa.

El Desafío es una producción de Atresmedia en colaboración con 7 y Acción. Fuera de España, el programa se puede ver a través de Antena 3 Internacional y de la versión internacional de atresplayer.

Los ocho concursantes de la séptima edición

Lara Álvarez

39 años. Presentadora

Referente del entretenimiento en directo y la aventura televisiva, Lara Álvarez da el paso de narrar la emoción a vivirla en primera persona. Competitiva y exigente consigo misma, afronta esta experiencia con el reto de demostrar que también puede superar los límites que tantas veces ha contado desde fuera.

Miguel Ángel Muñoz

42 años. Actor y director

Actor y director con una amplia trayectoria en ficción y entretenimiento, Miguel Ángel Muñoz destaca por su disciplina y preparación física. Metódico y perfeccionista, afronta cada prueba desde la estrategia y el control, decidido a convertir la concentración y la constancia en sus principales aliados.

Melody

35 años. Cantante

Con una sólida carrera artística desde su infancia, Melody es sinónimo de energía y presencia escénica. En esta edición cambia los grandes escenarios musicales como el de Eurovisión por estructuras de alto impacto, dispuesta a demostrar que su fortaleza y determinación van mucho más allá de la música.

Joan Capdevila

48 años. Campeón del Mundo y de Europa con la Selección Española de Fútbol

La élite deportiva forma parte de su identidad. Campeón del mundo y referente del fútbol español, Joan Capdevila afronta ahora un nuevo terreno de juego en el que la precisión y el control mental serán determinantes.

Violeta Mangriñán

31 años. Creadora de contenido y empresaria

Empresaria y una de las creadoras de contenido más influyentes del país, Violeta Mangriñán asume el desafío más exigente de su trayectoria pública. Sin filtros ni edición, pondrá a prueba su capacidad de superación ante retos físicos y técnicos de máxima exigencia.

Raúl Gómez

43 años. Presentador

Presentador y comunicador con amplia experiencia en formatos de aventura, Raúl Gómez afronta esta nueva etapa dispuesto a llevar su resistencia y capacidad de adaptación al siguiente nivel. Humor y mentalidad positiva serán claves en su recorrido.

Amelia Bono

45 años. Colaboradora de televisión e influencer

Colaboradora habitual y figura consolidada en el ámbito social y digital, Amelia Bono se enfrenta al reto más exigente de su trayectoria mediática. Determinación y compromiso marcarán su participación en una temporada que exigirá fortaleza física y mental.

Canco Rodríguez

48 años. Actor

Actor de comedia con una reconocida trayectoria en televisión, Canco Rodríguez aportará carisma y entrega a cada prueba. Dispuesto a salir de su zona de confort, competirá con la convicción de que el esfuerzo y la actitud pueden marcar la diferencia.

La mala suerte de María José Campanario deja el camino libre a Jessica Goicoechea en su duelo

La mala suerte de María José Campanario deja el camino libre a Jessica Goicoechea en su duelo

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Roberto Leal, presentador de 'El Desafío' en Antena 3

El Desafío presenta el espectacular casting de su séptima edición: Melody, Amelia Bono o Miguel Ángel Muñoz entre los concursantes

Manu

Manu recuerda cómo su exmujer le ayudó a salir del armario a los 38 años: "Fue ella quien tuvo el valor de tener la conversación"

Venta de casas okupadas

El negocio de la venta de llaves de casas okupadas: "Dejaron de pagarme y vendieron las llaves a otras personas"

Mexico
Última hora

Españoles atrapados en México tras la muerte de un líder narco: "Las calles están vacías"

Juan Carlos Oviedo
Exclusiva

Juan Carlos, hermano mayor de los Gemeliers, tras su brutal agresión: "Uno de ellos ha empezado a seguir a la novia de Daniel"

Therian
Hablamos con ellos

Así llegaron Marco y Antonio a convertirse en 'therians': "Nos criamos en el monte y empezamos a identificarnos con los caballos"

Los 'therians' son personas que no se sienten humanos, sino animales. Antonio y Marco se identifican más con un caballo que con una persona y, por eso, actúan y viven como tal.

Therian
Nos lo cuenta

Nela, la joven 'therian' que se siente perra: "Siendo humana no me encuentro cómoda, prefiero ser un animal"

A los 14 años, Nela comenzó a sentirse más identificada con la forma de ser y relacionarse de los perros. Por eso, hoy ha decidido que no es humana, sino 'therian', una nueva tendencia que cada vez más jóvenes adoptan.

Ramón Tejero

Hablamos con el hijo de Antonio Tejero en el aniversario del 23-F: "Para nosotros hoy es un día normal y corriente"

Jorge Pueyo, CHA

¿Será capaz la izquierda de refundarse? ¿Rufián o el nuevo Sumar? Responde Jorge Pueyo, candidato de la Chunta Aragonesista

Mario Vaquerizo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Mario Vaquerizo nos abre las puertas a su lado más íntimo

Publicidad