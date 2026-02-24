"Divorciémonos": Maral rompe con Uras tras escuchar su conversación con Seren

Maral y Uras no han dejado de tener problemas desde que se casaron de manera precipitada. Los dos se han dado cuenta de que no son tan compatibles como pensaban y la gente ya ha notado que su matrimonio no va bien.

En el hospital, Uras se desahoga con Seren y se pregunta si podrá llegar a ser un buen padre. A pesar de todo lo que ha ocurrido entre ellos, su exmujer le dice que no tiene ninguna duda de que lo será.

“Perdóname por haberte sido infiel. Me he convertido en una persona horrible”, se lamenta Uras, reconociendo que se ha equivocado con cómo ha actuado durante los últimos meses.

Maral ha escuchado parte de la conversación y, nada más sentarse junto a ellos, le ha dicho a Uras: “Ahora que te has dado cuenta de tu error, ¿nos divorciamos?”. ¿Será este el fin de esta pareja?