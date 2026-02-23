Antena3
¡Competición en El Hormiguero! Pablo Motos y Marron se enfrentan a Pedri y Ferran Torres al tres en raya futbolístico

El equipo del programa ha retado a los futbolistas con un invento de lo más divertido.

¡Competición en El Hormiguero! Pablo Motos y Marron se enfrentan a Pedri y Ferran Torres al tres en raya futbolístico

La visita conjunta de Pedri y FerranTorres a El Hormiguero ha estado llena de anécdotas deportivas y momentos divertidos. Ambos han hablado de la presión, los retos y la ilusión de competir al máximo nivel.

Tras la entrevista, Marron ha aparecido en el plató con un invento en el que ambos se iban a enfrentar a un tres en raya futbolístico. Sin embargo, ellos han dicho que no querían separarse y han retado al científico y a Pablo Motos.

El 'equipo Hormiguero' ha comenzado bien, pero la calidad innata de los jugadores profesionales ha decantado la balanza a su favor. "Buen partido", han dicho entre risas los invitados. ¡No te lo pierdas!

