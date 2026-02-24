Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hormigas

Pedri y Ferran Torres se someten al test más loco de las hormigas en El Hormiguero

Con la visita de Pedri y Ferran Torres a El Hormiguero, llegó también uno de los momentos más esperados: la sección de Trancas y Barrancas, que pusieron a prueba a los futbolistas con preguntas tan divertidas como comprometidas.

Pedri y Ferran Torres

Publicidad

El Hormiguero
Publicado:

Las hormigas aprovecharon para conocer mejor el lado más personal de los jugadores y sacar a la luz algunos secretos del futbol y del vestuario. Entre las preguntas, no faltaron clásicos como: ¿quién es el jugador que escucha la música más alta antes de los partidos? o ¿quién lleva el tatuaje más raro de todo el equipo?

Las hormigas plantearon situaciones hipotéticas de lo más surrealistas. En una de ellas, preguntaron si se permitirían doparse un partido al año. Ferran respondió: “Si el equipo contrario va dopado también, no sirve de nada”, bromeó.

Otra de las ocurrencias fue aún más disparatada: por cada gol encajado, el jugador debía quitarse una prenda. Entre carcajadas, Ferran respondió: “Eso mejor en otro tono”, dijeron entre risas, esquivando el reto que les pusieron Trancas y Barrancas.

Una sección llena de buen humor, confidencias y bromas que mostró el lado más desenfadado de Pedri y Ferran Torres, demostrando que, además de competir al máximo nivel, también saben jugar fuera del campo.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Pedri y Ferran Torres

Pedri y Ferran Torres se someten al test más loco de las hormigas en El Hormiguero

Susana Díaz, sobre Feijóo

Susana Díaz: "¡Ay Feijóo quién te ha visto y quién te ve, ahora abrazado a los postulados de Vox!"

Nicolás Redondo cree que los pactos PP-VOX son casi imposibles.

Nicolás Redondo: "VOX ha pasado de ser un partido muy conservador a ser populista y le está saliendo bien"

María Pombo y Pablo Castellano
A las 21:45 horas

Hoy, María Pombo y Pablo Castellano estarán en El Hormiguero

Pedri y Ferran Torres confiesan cuánto tienen que pagar de multa por llegar tarde un día de partido: “con 3.000 no tienes ni para empezar”
Puntualidad o multa

Pedri y Ferran Torres confiesan cuál es la multa que pagan por llegar tarde: “con 3.000 no tienes ni para empezar”

Magia en El Hormiguero
Impresionante

Cinco de los mejores magos del mundo sorprenden en El Hormiguero con un espectáculo nunca antes visto

El programa vivió una noche de ilusión y sorpresa con la actuación de cinco referentes mundiales del ilusionismo.

Disfruta de la entrevista completa a Pedri y Ferran Torres en El Hormiguero
Increíble

Disfruta de la entrevista completa a Pedri y Ferran Torres en El Hormiguero

Los futbolistas han protagonizado una noche de lo más deportiva marcada por las risas y las confesiones.

¡Competición en El Hormiguero! Pablo Motos y Marron se enfrentan a Pedri y Ferran Torres al tres en raya futbolístico

¡Competición en El Hormiguero! Pablo Motos y Marron se enfrentan a Pedri y Ferran Torres al tres en raya futbolístico

Ayuno intermitente y luz roja: Ferran Torres desvela cuáles son sus hábitos más saludables

Ayuno intermitente y luz roja: Ferran Torres desvela cuáles son sus hábitos más saludables

4-Rosco23f

Dos fallos sentencian a Antonio en El Rosco… ¡y Alejandro se lanza a por el bote!

Publicidad