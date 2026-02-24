Pedri y Ferran Torres se someten al test más loco de las hormigas en El Hormiguero

Las hormigas aprovecharon para conocer mejor el lado más personal de los jugadores y sacar a la luz algunos secretos del futbol y del vestuario. Entre las preguntas, no faltaron clásicos como: ¿quién es el jugador que escucha la música más alta antes de los partidos? o ¿quién lleva el tatuaje más raro de todo el equipo?

Las hormigas plantearon situaciones hipotéticas de lo más surrealistas. En una de ellas, preguntaron si se permitirían doparse un partido al año. Ferran respondió: “Si el equipo contrario va dopado también, no sirve de nada”, bromeó.

Otra de las ocurrencias fue aún más disparatada: por cada gol encajado, el jugador debía quitarse una prenda. Entre carcajadas, Ferran respondió: “Eso mejor en otro tono”, dijeron entre risas, esquivando el reto que les pusieron Trancas y Barrancas.

Una sección llena de buen humor, confidencias y bromas que mostró el lado más desenfadado de Pedri y Ferran Torres, demostrando que, además de competir al máximo nivel, también saben jugar fuera del campo.