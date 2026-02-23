Vox redefine su negociación con el PP en Extremadura y Aragón: "Se llegará a un acuerdo detallado"

Vox ha decidido modificar el enfoque con el que afronta las conversaciones con el Partido Popular para la conformación de gobiernos autonómicos en Extremadura y Aragón. La nueva hoja de ruta pasa por priorizar el contenido político frente al reparto institucional. Según ha explicado el secretario general del partido, Ignacio Garriga, el objetivo es cerrar primero un acuerdo programático y dejar en un segundo plano la negociación sobre consejerías o nombres propios.

El calendario aprieta en Extremadura, donde el plazo para investir presidente concluye el próximo 3 de marzo. En Aragón, las conversaciones siguen abiertas en un contexto de tensión entre ambas formaciones. En ambos territorios, las direcciones nacionales de PP y Vox han asumido el liderazgo de las negociaciones.

Dos fases para el acuerdo

Garriga ha detallado que el nuevo marco contempla dos etapas. La primera se centrará en "llegar a un acuerdo detallado. E insisto en detallado, no valen las grandes proclamas". En esa fase, ha precisado, deberán pactarse "medidas concretas, ideas y plan de gobierno", lo que implicará cesiones por ambas partes.

"La siguiente fase será la que por desgracia se lee demasiado en los medios: que si esta consejería y quién lo va a ejercer", ha añadido. A pesar de posponer ese debate, el dirigente ha dejado claro que Vox no renuncia a formar parte de los ejecutivos. "No queremos hablar de ningún nombre, ninguna consejería, todo lo que van a leer serán mentiras. Ahora estamos en plasmar las ideas que queremos impulsar desde esos gobiernos", ha señalado.

Implicación de las cúpulas nacionales

El nuevo formato negociador se ha acordado con la dirección nacional del PP, que ha asumido un papel central en las conversaciones. En Extremadura y Aragón, el propósito compartido es evitar una repetición electoral, en un clima de desconfianza que ambas formaciones reconocen.

"Nuestro deber es recoger esa voluntad de los españoles y trabajar sin descanso para determinar un acuerdo de gobierno que cambie el rumbo de los extremeños en este caso y de los aragoneses", ha resumido Garriga.

El giro estratégico de Vox supone, de momento, que no exigirá de entrada su entrada en los ejecutivos autonómicos, aunque mantiene abierta esa posibilidad en función del desarrollo de las conversaciones. El foco, insisten, está ahora en el contenido del futuro gobierno.

