Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

Negociaciones

Vox redefine su negociación con el PP en Extremadura y Aragón: "Se llegará a un acuerdo detallado"

La formación anuncia un cambio de estrategia: primero pactar el programa y después abordar el reparto de cargos para evitar una repetición electoral.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga

Vox redefine su negociación con el PP en Extremadura y Aragón | EFE

Publicidad

Vox ha decidido modificar el enfoque con el que afronta las conversaciones con el Partido Popular para la conformación de gobiernos autonómicos en Extremadura y Aragón. La nueva hoja de ruta pasa por priorizar el contenido político frente al reparto institucional. Según ha explicado el secretario general del partido, Ignacio Garriga, el objetivo es cerrar primero un acuerdo programático y dejar en un segundo plano la negociación sobre consejerías o nombres propios.

El calendario aprieta en Extremadura, donde el plazo para investir presidente concluye el próximo 3 de marzo. En Aragón, las conversaciones siguen abiertas en un contexto de tensión entre ambas formaciones. En ambos territorios, las direcciones nacionales de PP y Vox han asumido el liderazgo de las negociaciones.

Dos fases para el acuerdo

Garriga ha detallado que el nuevo marco contempla dos etapas. La primera se centrará en "llegar a un acuerdo detallado. E insisto en detallado, no valen las grandes proclamas". En esa fase, ha precisado, deberán pactarse "medidas concretas, ideas y plan de gobierno", lo que implicará cesiones por ambas partes.

"La siguiente fase será la que por desgracia se lee demasiado en los medios: que si esta consejería y quién lo va a ejercer", ha añadido. A pesar de posponer ese debate, el dirigente ha dejado claro que Vox no renuncia a formar parte de los ejecutivos. "No queremos hablar de ningún nombre, ninguna consejería, todo lo que van a leer serán mentiras. Ahora estamos en plasmar las ideas que queremos impulsar desde esos gobiernos", ha señalado.

Implicación de las cúpulas nacionales

El nuevo formato negociador se ha acordado con la dirección nacional del PP, que ha asumido un papel central en las conversaciones. En Extremadura y Aragón, el propósito compartido es evitar una repetición electoral, en un clima de desconfianza que ambas formaciones reconocen.

"Nuestro deber es recoger esa voluntad de los españoles y trabajar sin descanso para determinar un acuerdo de gobierno que cambie el rumbo de los extremeños en este caso y de los aragoneses", ha resumido Garriga.

El giro estratégico de Vox supone, de momento, que no exigirá de entrada su entrada en los ejecutivos autonómicos, aunque mantiene abierta esa posibilidad en función del desarrollo de las conversaciones. El foco, insisten, está ahora en el contenido del futuro gobierno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Los GAL, el 11M, los atentados de Barcelona: las once ocasiones en las que España ha desclasificado papeles secretos

45 años del 23-F, la noche en que la democracia se puso a prueba

Publicidad

España

Imagen panorámica del Congreso de los Diputados

Los GAL, el 11M, los atentados de Barcelona: las once ocasiones en las que España ha desclasificado papeles secretos

23f

El papel del rey y el "elefante blanco", entre otros: las incógnitas del 23F que pueden resolverse tras 45 años

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez

La Audiencia de Madrid frena al juez Peinado y rechaza que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga
Negociaciones

Vox redefine su negociación con el PP en Extremadura y Aragón: "Se llegará a un acuerdo detallado"

Conversaciones entre Koldo y Ángel Víctor Torres
CASO KOLDO

El ministro Ángel Víctor Torres cenó con Koldo, Ábalos y el constructor imputado José Ruz en su casa de Las Palmas

DAO de la Policía, el comisario principal José Ángel González
DAO

Otra mujer afirma haber sido víctima del ex-DAO, según Jorge Piedrafita, abogado de la primera denunciante

La primea denunciante del ex-DAO reclama al juez la "plena reserva" de los audios, llamadas y mensajes aportados.

Imagen de archivo de Ana Redondo
Violencia género

Igualdad propone ampliar la distancia de las órdenes de alejamiento y mejorar la cobertura de las pulseras antimaltrato

El ministerio ha enviado una serie de recomendaciones a mejorar al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado.

Candidatos elecciones Castilla y León

El PP ganaría las elecciones de Castilla y León frente al peor resultado de Vox y un PSOE que resiste, según una encuesta de Sigma Dos

Pedro Sánchez

Sánchez anuncia que desclasificará los documentos del 23-F y el PP lo considera una "cortina de humo"

Urna electoral

Si vivo en el extranjero, cómo puedo votar en las elecciones de Castila y León del 15 de marzo: plazos y requisitos

Publicidad