Hoy, María Pombo y Pablo Castellano estarán en El Hormiguero
Una de las parejas más mediáticas de España estará en el programa por primera vez de manera conjunta.
El Hormiguero recibe esta noche a MaríaPombo y PabloCastellano, una de las parejas más conocidas de internet. Ambos visitan el programa para hablar de sus proyectos, su día a día y el momento vital que atraviesan.
Durante la entrevista, compartirán cómo compaginan su vida personal con sus respectivos trabajos, sus nuevos retos y algunas anécdotas sobre su experiencia como pareja y familia. Una charla cercana en la que también mostrarán su lado más natural y espontáneo, en línea con la imagen que han construido ante el público en los últimos años.
Sobre ellos:
María Pombo se ha consolidado como una de las influencers más influyentes de España, con una gran presencia en redes sociales y numerosos proyectos vinculados al mundo digital y empresarial. Pablo Castellano, por su parte, es empresario y ha desarrollado su carrera en el sector de la construcción y el emprendimiento, formando junto a María una de las parejas más mediáticas del panorama social español.
