Hoy, María Pombo y Pablo Castellano estarán en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a MaríaPombo y PabloCastellano, una de las parejas más conocidas de internet. Ambos visitan el programa para hablar de sus proyectos, su día a día y el momento vital que atraviesan.

Durante la entrevista, compartirán cómo compaginan su vida personal con sus respectivos trabajos, sus nuevos retos y algunas anécdotas sobre su experiencia como pareja y familia. Una charla cercana en la que también mostrarán su lado más natural y espontáneo, en línea con la imagen que han construido ante el público en los últimos años.

Sobre ellos:

María Pombo se ha consolidado como una de las influencers más influyentes de España, con una gran presencia en redes sociales y numerosos proyectos vinculados al mundo digital y empresarial. Pablo Castellano, por su parte, es empresario y ha desarrollado su carrera en el sector de la construcción y el emprendimiento, formando junto a María una de las parejas más mediáticas del panorama social español.