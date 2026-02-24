Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Hoy, María Pombo y Pablo Castellano estarán en El Hormiguero

Una de las parejas más mediáticas de España estará en el programa por primera vez de manera conjunta.

María Pombo y Pablo Castellano

Publicidad

El Hormiguero recibe esta noche a MaríaPombo y PabloCastellano, una de las parejas más conocidas de internet. Ambos visitan el programa para hablar de sus proyectos, su día a día y el momento vital que atraviesan.

Durante la entrevista, compartirán cómo compaginan su vida personal con sus respectivos trabajos, sus nuevos retos y algunas anécdotas sobre su experiencia como pareja y familia. Una charla cercana en la que también mostrarán su lado más natural y espontáneo, en línea con la imagen que han construido ante el público en los últimos años.

Sobre ellos:

María Pombo se ha consolidado como una de las influencers más influyentes de España, con una gran presencia en redes sociales y numerosos proyectos vinculados al mundo digital y empresarial. Pablo Castellano, por su parte, es empresario y ha desarrollado su carrera en el sector de la construcción y el emprendimiento, formando junto a María una de las parejas más mediáticas del panorama social español.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Abascal en Espejo Público.

Santiago Abascal: "El PP actúa como si intentara pactar con salvajes e intentando domar a Vox"

Pedri y Ferran Torres

Pedri y Ferran Torres se someten al test más loco de las hormigas en El Hormiguero

Susana Díaz, sobre Feijóo

Susana Díaz: "¡Ay Feijóo quién te ha visto y quién te ve, ahora abrazado a los postulados de Vox!"

Nicolás Redondo cree que los pactos PP-VOX son casi imposibles.
Análisis político

Nicolás Redondo: "VOX ha pasado de ser un partido muy conservador a ser populista y le está saliendo bien"

María Pombo y Pablo Castellano
A las 21:45 horas

Hoy, María Pombo y Pablo Castellano estarán en El Hormiguero

Pedri y Ferran Torres confiesan cuánto tienen que pagar de multa por llegar tarde un día de partido: “con 3.000 no tienes ni para empezar”
Puntualidad o multa

Pedri y Ferran Torres confiesan cuál es la multa que pagan por llegar tarde: “Con 3.000 no tienes ni para empezar”

Los jugadores del F.C Barcelona comentan con Pablo Motos la técnica de Hansi Flick para que lleguen siempre puntuales.

Magia en El Hormiguero
Impresionante

Cinco de los mejores magos del mundo sorprenden en El Hormiguero con un espectáculo nunca antes visto

El programa vivió una noche de ilusión y sorpresa con la actuación de cinco referentes mundiales del ilusionismo.

Disfruta de la entrevista completa a Pedri y Ferran Torres en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Pedri y Ferran Torres en El Hormiguero

¡Competición en El Hormiguero! Pablo Motos y Marron se enfrentan a Pedri y Ferran Torres al tres en raya futbolístico

¡Competición en El Hormiguero! Pablo Motos y Marron se enfrentan a Pedri y Ferran Torres al tres en raya futbolístico

Ayuno intermitente y luz roja: Ferran Torres desvela cuáles son sus hábitos más saludables

Ayuno intermitente y luz roja: Ferran Torres desvela cuáles son sus hábitos más saludables

Publicidad