Disfruta de la entrevista completa a Pedri y Ferran Torres en El Hormiguero

El plató de El Hormiguero ha recibido juntos a Pedri y Ferran Torres en una entrevista marcada por la naturalidad y la juventud. Los futbolistas han compartido experiencias, aprendizajes y su ambición por seguir creciendo en el deporte.

Lo primero que les ha pedido Pablo Motos ha sido que se definiesen el uno al otro. Ferran ha asegurado que Pedri es siempre el mimado de todos los entrenadores y él ha hablado sobre las "manías" de su compañero.

Tras esto, ambos han hablado sobre la disciplina que ha implementado Hansi Flick en el vestuario. Ambos han desvelado cuáles son los castigos que impone el entrenador para la gente que lega tarde y las normas que ha recuperado.

También han hablado sobre sus hábitos de salud más allá del fútbol. Ferran ha confesado que está intentando introducir a Pedri en algunas de sus rutinas como el ayuno intermitente o el uso de luz roja.