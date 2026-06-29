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Caso Leire

El juez del 'caso Leire' cita como investigada a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, por presuntos amaños en empresas públicas

Junto a ella, hay otras 24 personas imputadas en una pieza derivada del 'caso Leire'.

Imagen de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda

Imagen de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigada a la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, en la pieza del 'caso Leire Díez' sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

Así consta en una providencia, en la que el magistrado citará a otras 24 personas próximamente al hallar "indicios de criminalidad", tales como al expresidente de la empresa pública Enusa José Vicente Berlanga o Rosario Arévalo, exconsejera de Medio Ambiente en Castilla La-Mancha.

Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025, después de la detención de Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al exsecetario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones "Implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en un total de cinco operaciones bajo sospecha.

Según el instructor, Cerdán y Díez tenían una "relación previa", aludiendo a que ya formarían parte de la presunta trama de presuntas irregularidades en contratos de la SEPI en la que aprovecharían "sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ellos rédito económico".

Pedraz cree que Cerdán también habría sido del grupo denominado 'Hirurok', actuando junto al resto de integrantes y participando de sus beneficios, pero haciéndolo en un plano de jerarquía superior".

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