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Así ha sido la entrevista completa a Esperansa Grasia en El Hormiguero

La influencer y colaboradora del programa se ha sentado, por primera vez en solitario, en el lugar de los invitados.

Así ha sido la entrevista completa a Esperansa Grasia en El Hormiguero

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El fenómeno de Esperansa Grasia ha llegado a El Hormiguero. La influencer y cómica ha repasado su trayectoria, ha contado algunas de las anécdotas más curiosas de su carrera y ha explicado cómo afronta la enorme popularidad que ha conseguido en internet.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre sus inicios. La creadora de contenido ha revelado que su primer vídeo ya fue un bombazo pero ella siguió estudiando y trabajando en un supermercado hasta no hace tanto.

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Tras esto, Esperansa ha revelado cómo nació Juanjo, el famoso personaje que interprete en sus redes. La invitada ha dicho que se inspiró en su hermano y en un compañero de clase y ha contado alguna anécdota surrealista detrás de sus vídeos más virales.

Además, Pablo Motos también le ha preguntado por otra de las estrellas mediáticas que muestra en su TikTok: su madre. La influencer ha desvelado algunas de las anécdotas más desternillantes que ha vivido con ella durante las grabaciones.

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