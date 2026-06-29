Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

Esperansa Grasia desvela los curiosos poderes que tiene su madre: "El Apagón fue ella"

La influencer ha visitado el plató de El Hormiguero para hacer un repaso de toda su experiencia desde que comenzó en redes.

madre

Publicidad

Ismael Jiménez
Publicado:

Esperansa Grasia ha visitado esta noche el plató con su característico humor y carisma para contarnos cómo ha sido su experiencia en el mundo de las redes desde que comenzó. Mientras trabajaba en un supermercado, decidió subir un vídeo que le cambió la vida.

La influencer graba todos sus vídeos con sus familiares, incluyendo a su madre. Según nos cuenta, tiene algo muy especial. Y es que allá donde va, se va la luz instantáneamente, desde escaleras mecánicas hasta el plató de Tu cara me suena.

Esperansa nos asegura que su madre "tiene poderes" y eso es lo que más le caracteriza, además de otras muchas cosas más. ¡Dale al play al vídeo para no perderte ningún detalle!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

madre

Esperansa Grasia desvela los curiosos poderes que tiene su madre: "El Apagón fue ella"

¿Cómo nació Juanjo? Esperansa Grasia revela en quién se inspiró para crear su famoso personaje

¿Cómo nació Juanjo? Esperansa Grasia revela en quién se inspiró para crear su famoso personaje

El duelo más largo en AlaZ: David alcanza 22 aciertos y Javier se la juega en el último turno

El duelo más largo en AlaZ: David alcanza 22 aciertos y Javier se la juega en el último turno

¿Con qué famosa confunden a Esther Arroyo?: “Las dos llevamos agua”
Mejores momentos | 29 de junio

¿Con qué famosa confunden a Esther Arroyo?: “Las dos llevamos agua”

“¿Tú con esto llegaste al altar?”: el zasca de Javier que rompe a Roberto Leal en Pasapalabra
Mejores momentos | 29 de junio

“¿Tú con esto llegaste al altar?”: el zasca de Javier que rompe a Roberto Leal en Pasapalabra

“Estoy que me canto encima”: el divertido duelo de expresiones que Esther Arroyo desata en Pasapalabra
Mejores momentos | 29 de junio

“Estoy que me canto encima”: el divertido duelo de expresiones que Esther Arroyo desata en Pasapalabra

En el caso de Javier, ha asegurado que le gustan las frases de Groucho Marx y ha rememorado una de las más mordaces e ingeniosas del cómico.

Augusto Alguero
Exclusiva

Augusto Alguero lanza un mensaje claro a familiares y amigos tras la polémica con la lápida de su madre, Carmen Sevilla

Augusto Alguero, hijo de Carmen Sevilla, ha salido a aclarar toda la polémica surgida con la lápida y el no haber encontrado recuerdos ni homenajes a su madre en las calles donde creció. Además, lanza un mensaje claro a aquellos familiares y amigos que han opinado sin tener supuestamente razón.

Rocío Muñoz

Rocío Muñoz, tras conocer la querella de Omar Montes: "Igual se da la vuelta a la tortilla y soy yo quien le pide un millón"

Omar Montes

Omar Montes no actuará en el Orgullo de Madrid tras el aluvión de críticas: "La organización ha preferido que no lo hiciese"

Massiel

Massiel, momentos antes de ser nombrada Hija Adoptiva de Gijón: "De salud estoy bien, dentro de lo que cabe"

Publicidad