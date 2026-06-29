Esperansa Grasia desvela los curiosos poderes que tiene su madre: "El Apagón fue ella"

Esperansa Grasia ha visitado esta noche el plató con su característico humor y carisma para contarnos cómo ha sido su experiencia en el mundo de las redes desde que comenzó. Mientras trabajaba en un supermercado, decidió subir un vídeo que le cambió la vida.

La influencer graba todos sus vídeos con sus familiares, incluyendo a su madre. Según nos cuenta, tiene algo muy especial. Y es que allá donde va, se va la luz instantáneamente, desde escaleras mecánicas hasta el plató de Tu cara me suena.

Esperansa nos asegura que su madre "tiene poderes" y eso es lo que más le caracteriza, además de otras muchas cosas más. ¡Dale al play al vídeo para no perderte ningún detalle!

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