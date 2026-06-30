"No pertenezco a esto": La curiosa 'manía' de Esperansa Grasia que ha dejado sin palabras a Pablo Motos

El Hormiguero ha arrancado su semana por todo lo alto con la visita de una colaboradora del programa. Esperansa Grasia se ha sentado en esta ocasión junto a Pablo Motos para hacer un repaso por su carrera y para contarnos cómo está su vida actualmente.

Después de recordar los primeros vídeos que subió a redes sociales y de explicarnos cómo lleva a cabo todas las ideas que tiene, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someterla a su 'Test rápido'.

Esperansa Grasia nos ha confesado que, a pesar de trabajar en Madrid y colaborar en el programa, siempre quiere volver a su casa de Valencia a dormir. Nunca se queda en el hotel que le ofrecen.

También nos ha contado que de pequeña jugaba a fumar puros para recrear escenas de cine. Quizás, de ahí viene su vena creativa y artística. ¡Escucha todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas