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Especial ahogamientos: un técnico en Emergencias Sanitarias explica cómo evitar estos accidentes

El equipo de ciencia ha traído a un experto en la materia para tratar de erradicar uno de los peligros que tiene el verano.

Especial ahogamientos: un técnico en Emergencias Sanitarias explica cómo evitar estos accidentes

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Esperansa Grasia ha visitado El Hormiguero para hablar sobre el éxito que ha alcanzado gracias a sus divertidos vídeos en redes sociales. La creadora de contenido ha compartido cómo ha sido su evolución hasta convertirse en una de las humoristas más seguidas del panorama digital.

Después de la entrevista y para poner el broche de oro a su paso por el plató, Marron ha tenido su momento para ayudar a todos en verano Para ello, el colaborador ha mostrado algunos de los trucos más eficaces para prevenir y socorrer a alguien en caso de ahogamiento.

Con la ayuda de Migul Assal, técnico en Emergencias Sanitarias y experto en Primeros Auxilios, el programa ha hecho un especial ahogamientos mostrando cómo se puede evitar la que fue causa de 477 fallecidos en 2025 de los cuales 47 fueron niños. ¡Toma nota!

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En el caso de Javier, ha asegurado que le gustan las frases de Groucho Marx y ha rememorado una de las más mordaces e ingeniosas del cómico.

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