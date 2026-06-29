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A las 22:00h

Jesulín de Ubrique y María José Campanario brillan en la primera semifinal de Tu cara me suena: el viernes en Antena 3

El gaditano actuará con su mujer en la próxima gala del programa de la que saldrá el primer finalista de la edición: el que lidere la clasificación al final de la noche.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario brillan en la primera semifinal de Tu cara me suena: el viernes en Antena 3

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Patri Bea
Patri Bea
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El pulsador sorprendió a Jesulín de Ubrique al final de la última gala con la casilla de 'Trae a tu pareja'. El gaditano debía actuar con María José Campanario en el siguiente programa para recrear a Amistades Peligrosas.

La pareja se meterá en la piel de este mítico dueto este viernes y causará sensación en el programa. Jesulín se sentirá más seguro que nunca sobre el escenario y María José sorprenderá con su voz.

Además, al final de esta primera semifinal que viviremos el viernes, conoceremos al primer finalista de la edición: el que acabe la noche en lo alto de la clasificación. ¡Te esperamos el viernes, a partir de las 22:00h en Antena 3!

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