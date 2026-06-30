Esta noche, El Hormiguero recibirá al chef José Andrés

El Hormiguero recibe esta noche a José Andrés, uno de los cocineros españoles más influyentes y reconocidos a nivel internacional. El chef visita el programa para repasar su trayectoria profesional, compartir sus últimos proyectos y reflexionar sobre algunas de las experiencias que ha vivido durante los últimos años.

Además de su éxito en el mundo de la gastronomía, José Andrés hablará de su compromiso con las causas humanitarias a través de su organización World Central Kitchen, con la que ha llevado ayuda alimentaria a zonas afectadas por catástrofes naturales, conflictos y emergencias en distintos puntos del planeta. Una labor que le ha convertido en una figura admirada mucho más allá de los fogones.

Durante la entrevista también habrá tiempo para conocer algunas anécdotas de su carrera, descubrir cómo ha logrado convertirse en una referencia mundial de la cocina y analizar los retos y oportunidades que afronta el sector gastronómico en la actualidad.

Sobre él:

José Andrés es un chef, empresario y divulgador gastronómico español afincado en Estados Unidos. Considerado una de las figuras más influyentes de la cocina contemporánea, ha desarrollado una exitosa carrera al frente de numerosos restaurantes y proyectos culinarios. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente tanto por su contribución a la gastronomía como por su destacada labor humanitaria, convirtiéndose en uno de los españoles con mayor proyección global.

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