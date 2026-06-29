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¿Cómo nació Juanjo? Esperansa Grasia revela en quién se inspiró para crear su famoso personaje

La influencer ha contado cómo decidió darle los rasgos que tiene a su 'alter ego' en redes sociales.

¿Cómo nació Juanjo? Esperansa Grasia revela en quién se inspiró para crear su famoso personaje

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Esperansa Grasia ha protagonizado una divertida entrevista en El Hormiguero, donde ha demostrado el humor y la espontaneidad que la han convertido en una de las creadoras de contenido más queridas por el público. Durante su visita, ha hablado de sus proyectos y de su día a día en las redes sociales.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo surgió el personaje de Juanjo, el 'alter ego' de la creadora de contenido en redes sociales. La invitada ha dicho que se inspiró en su hermano y en un compañero de clase para darle la personalidad que tiene.

Además, también ha hablado sobre la producción que conlleva alguno de sus vídeos revelando que estuvo en el calabozo de su pueblo grabando y contando algunas de las cosas más increíbles que vio ahí. ¡Imperdible!

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En el caso de Javier, ha asegurado que le gustan las frases de Groucho Marx y ha rememorado una de las más mordaces e ingeniosas del cómico.

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