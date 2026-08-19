Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance | Tras El Hormiguero

“Aquí no hay ni un segundo de respiro”: máxima adrenalina en ¡Salta! esta noche para ganar hasta 50.000 euros

Manel Fuentes les ha advertido a los concursantes de que la tensión se mantiene desde el primer nivel y hasta el final del puente.

“Aquí no hay ni un segundo de respiro”: máxima adrenalina en ¡Salta! esta noche para ganar hasta 50.000 euros

“Aquí no hay ni un segundo de respiro”: máxima adrenalina en ¡Salta! esta noche para ganar hasta 50.000 euros

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Desde el primer paso sobre el puente, los concursantes descubrirán esta noche que en ¡Salta! no existe el margen para relajarse. Cada pregunta, cada decisión y cada movimiento puede cambiar su suerte en cuestión de segundos, convirtiendo la búsqueda de los 50.000 euros en una auténtica prueba de nervios, estrategia y sangre fría.

En el nuevo programa, esta noche tras El Hormiguero, Manel Fuentes lanza un aviso a los participantes para que sean conscientes de lo que les espera. “Aquí no hay ni un segundo de respiro”, les recuerda el presentador al explicar una mecánica en la que la tensión acompaña a los jugadores. Para empezar, el primer controller será quién mejores reflejos tenga y, a la vez, acierte una pregunta sobre el planeta Tierra.

Con la adrenalina disparada desde el arranque, los concursantes tendrán que demostrar que están preparados para afrontar la presión y seguir avanzando paso a paso hacia el gran premio. Entre dudas, apuestas arriesgadas y momentos decisivos, la noche promete emociones fuertes para unos aspirantes que saben que, en ¡Salta!, solo hay dos opciones: avanzar o quedarse en el camino. ¡Dale al play y descubre cómo empieza el programa de esta noche!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Salta

Publicidad

Programas

Sara explota por la situación en Ceuta

"Pido un llamamiento": Una ceutí confiesa estar "decepcionada con el pueblo español" y explota contra las condiciones de los militares

Vecina de Gójar relata como ha vivido las últimas tres noches

"Es un pánico que te paraliza": una vecina de Granada pasa tres noches en su coche por miedo a los terremotos

“Aquí no hay ni un segundo de respiro”: máxima adrenalina en ¡Salta! esta noche para ganar hasta 50.000 euros

“Aquí no hay ni un segundo de respiro”: máxima adrenalina en ¡Salta! esta noche para ganar hasta 50.000 euros

Leonor Lavado imita a Tamara Falcó en El Hormiguero y su reacción lo dice todo: "Pensé que era yo"
El Hormiguero

Leonor Lavado sorprende a Tamara Falcó con su imitación en El Hormiguero

Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique en El Hormiguero
El Hormiguero

Jesulín de Ubrique rememora su breve aventura musical y el éxito de ‘Toda’ en El Hormiguero

Siete famosos, una víctima y un asesino: Una fiesta de muerte, muy pronto en Antena 3
Próximamente

Siete famosos, una víctima, un asesino y un nuevo escenario: Una fiesta de muerte regresa muy pronto a Antena 3

La segunda entrega del programa más misterioso de la televisión está cerca de ver la luz.

Contrarreloj de David en AlaZ: se juega el duelo con Javier... ¡a una última palabra!
AlaZ | 18 de agosto

Contrarreloj de David en AlaZ: se juega el duelo con Javier... ¡a una última palabra!

El concursante barcelonés ha apurado hasta el límite de su tiempo para arriesgarse, pues de su respuesta dependía su destino y el de su rival.

“Estaría en tu camerino todo el día”: Torito confiesa a Roberto Leal qué haría si fuera invisible

“Estaría en tu camerino todo el día”: Torito confiesa a Roberto Leal qué haría si fuera invisible

“Y se lo tenía callado”: David asombra a Roberto Leal como experto en horticultura

“Y se lo tenía callado”: David asombra a Roberto Leal como experto en horticultura

Torito pierde hasta el tupé por Jorge Garbajosa: “Es la primera vez que bailo con la torre Windsor”

Torito pierde hasta el tupé por Jorge Garbajosa: “Es la primera vez que bailo con la torre Windsor”

Publicidad