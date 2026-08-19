“Aquí no hay ni un segundo de respiro”: máxima adrenalina en ¡Salta! esta noche para ganar hasta 50.000 euros

Desde el primer paso sobre el puente, los concursantes descubrirán esta noche que en ¡Salta! no existe el margen para relajarse. Cada pregunta, cada decisión y cada movimiento puede cambiar su suerte en cuestión de segundos, convirtiendo la búsqueda de los 50.000 euros en una auténtica prueba de nervios, estrategia y sangre fría.

En el nuevo programa, esta noche tras El Hormiguero, Manel Fuentes lanza un aviso a los participantes para que sean conscientes de lo que les espera. “Aquí no hay ni un segundo de respiro”, les recuerda el presentador al explicar una mecánica en la que la tensión acompaña a los jugadores. Para empezar, el primer controller será quién mejores reflejos tenga y, a la vez, acierte una pregunta sobre el planeta Tierra.

Con la adrenalina disparada desde el arranque, los concursantes tendrán que demostrar que están preparados para afrontar la presión y seguir avanzando paso a paso hacia el gran premio. Entre dudas, apuestas arriesgadas y momentos decisivos, la noche promete emociones fuertes para unos aspirantes que saben que, en ¡Salta!, solo hay dos opciones: avanzar o quedarse en el camino. ¡Dale al play y descubre cómo empieza el programa de esta noche!

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