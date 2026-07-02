PP y Vox alcanzan un acuerdo para la investidura de Juanma Moreno en Andalucía

PP y Vox han cerrado un acuerdo para que el candidato popular, Juanma Moreno, sea investido presidente de la Junta de Andalucía, en la segunda votación que está prevista en el Parlamento andaluz.

Este pacto sí incluye la prioridad nacional, después de que los de Santiago Abascal votaran en contra este martes. Los 109 diputados están llamados a las 19:00 horas de la tarde a la segunda votación de investidura, después de que el presidente de la Junta en funciones y líder del PP andaluz perdiera el martes la primera, en la que los 56 parlamentarios de los tres grupos de la izquierda y de Vox votaron en contra, frente a los 53 populares.

Feijóo afirma que el pacto con Vox en Andalucía se está ultimando y solo falta concretar "responsabilidades en el Gobierno"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado esta misma mañana que se estaba "ultimando" el pacto entre PP y Vox en Andalucía. Asimismo, ha añadido que ahora "lo que hace falta es concretar qué responsabilidades va a tener el socio minoritario en un Gobierno de futuro".

Al ser preguntado expresamente si ese acuerdo con Vox está cerrado, Feijóo ha respondido que sabe que "el acuerdo programático, el de contenidos, el acuerdo de principios, está ultimado".

Dicho esto, ha señalado que ahora, como pasa "siempre en los gobiernos de coalición", "lo que hace falta es concretar qué responsabilidades va a tener el socio minoritario en un Gobierno de futuro". Además, ha manifestado que "esto es exactamente lo que se está ventilando".

También el líder popular ha desvelado que ha mantenido una conversación con Moreno Bonilla y comentaron que ya tienen "tres antecedentes" tras los pactos en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

En este sentido, Feijóo ha indicado que "el contenido de los acuerdos no tiene dificultad" y detalla que "la responsabilidad en ese gobierno futuro del socio minoritario tendrá que cerrarse entre el presidente y el socio".

Vox considera que aún hay "margen" para llegar a un acuerdo con Moreno Bonilla

Por otro lado, el secretario general de Vox Ignacio Garriga ha asegurado desde el Parlamento catalán que aún ve "margen" para llegar a un acuerdo con el PP que haga posible la investidura de Juanma Moreno. Garriga ha asegurado que "aún hay margen para llegar a un acuerdo" con los populares y ha confirmado que Vox "no se va a levantar de la mesa hasta el último minuto". Concretamente, ha supeditado el éxito de la negociación a que se acepte la exigencia de la "prioridad nacional", un concepto que considera irrenunciable para defender políticas que mejoren la vida de los ciudadanos y que ya marca la agenda de Vox en otros gobiernos como Castilla y León o Extremadura.

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