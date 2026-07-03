Manuel Gavira (Vox) defiende el acuerdo en Andalucía: "Queremos que los recursos limitados vayan primero a los españoles"

El portavoz de Vox en Andalucía y próximo vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, ha mostrado su satisfacción tras el pacto de gobierno alcanzado con el Partido Popular de Juanma Moreno. En una entrevista en Espejo Público, Gavira ha defendido con firmeza el encaje de la "prioridad nacional" en el texto conjunto, una de las principales exigencias de su formación que había generado debate en las semanas previas.

"Vivimos en Andalucía en un contexto de recursos limitados y nosotros queremos que esos recursos limitados vayan destinados prioritariamente y fundamentalmente a resolver los problemas de los españoles", ha explicado Gavira de forma directa. Ante las dudas sobre la legalidad de discriminar por nacionalidad, el dirigente de Vox ha matizado que el arraigo es solo un requisito más dentro del acuerdo: "Lo que pretendemos es cambiar esos criterios de baremación para que el resultado sea que esas ayudas sociales, ese acceso a la vivienda pública y protegida, vaya destinado fundamentalmente a los españoles".

Cambios legales y competencias autonómicas

Para lograr aplicar esta medida sin chocar con la normativa actual, Gavira ha anunciado una doble estrategia. Por un lado, utilizarán las "competencias e instrumentos jurídicos de la Junta de Andalucía". Por otro, planean presionar a nivel nacional. "Lo vamos a conseguir también de manera externa, a través del Gobierno de Andalucía, instando al Gobierno de nuestra nación a través de una proposición de ley que se pueda hacer en el Parlamento de Andalucía para que el Gobierno cambie la ley de extranjería, concretamente el artículo 35", ha detallado.

La gestión de los menores extranjeros no acompañados es otro de los puntos clave calcados de los pactos en otras regiones. Gavira ha insistido en que "los menores tienen que estar con sus padres" y apuesta por modificar la ley para que las comunidades autónomas puedan negociar directamente las repatriaciones con los países de origen: "En Andalucía, casi el 90% de los menores que llegan son argelinos y marroquíes, de 17 a 18 años. Lo que hace falta es voluntad política para poder llevarlo a cabo".

Un Gobierno con un respaldo histórico

A pesar de que el PP andaluz destaca el, Gavira prefiere centrarse en los compromisos programáticos adquiridos por ambas formaciones, que incluyen bajadas de impuestos y apoyo al sector primario.

"Esto no va de Moreno Bonilla o de Vox, esto va de lo que sea mejor para los andaluces", ha remarcado el nuevo vicepresidente, quien ha concluido destacando la estabilidad que se abre en la región: "Andalucía va a tener un Gobierno con más apoyos que nunca. Nunca un Gobierno de Andalucía ha tenido 68 diputados. Con ese gran respaldo, tiene que estar preparado y dispuesto para realizar grandes cosas".

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