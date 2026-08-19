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En tierra lejana | 18 de agosto

Cihan llega al aeropuerto en el último momento y besa a Alya: ¿cambiará su decisión de marcharse?

Alya estaba a punto de marcharse de Mardin con Cihan Deniz para protegerlo de Ecmel cuando Cihan ha llegado al aeropuerto en el último momento. Allí, el empresario ha hecho todo lo posible para convencer a su mujer de que se quedara a su lado y, finalmente, ha dado el paso que puede cambiarlo todo entre ellos.

Cihan llega al aeropuerto en el último momento y besa a Alya: ¿cambiará su decisión de marcharse?

Cihan llega al aeropuerto en el último momento y besa a Alya: ¿cambiará su decisión de marcharse?

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya estaba a punto de marcharse cuando Cihan ha aparecido en el aeropuerto. El empresario no podía creer que su mujer hubiera decidido irse sin darle siquiera la oportunidad de despedirse. “¿De verdad ibas a irte así, sin dejar que me despida?”, le ha preguntado.

Alya le ha explicado que tenía que marcharse porque temía que Mine contara toda la verdad y que Ecmel descubriera que Cihan Deniz era su nieto. Pero Cihan no ha querido que el miedo decidiera por ellos. “Que lo sepa. ¿Sabes qué? Que se lo diré yo. Lo haré yo, Alya”, le ha respondido.

Cihan le ha pedido que se quedara con él y le ha dejado claro que estaba dispuesto a enfrentarse a todo el mundo para protegerla. “Me enfrentaré con todo el mundo si es necesario mientras sigas a mi lado”, le ha dicho.

El empresario también ha reconocido que no podía prometerle una vida perfecta. Las cosas podían ponerse todavía más difíciles, pero eso no cambiaría lo que sentía por ella. “No puedo prometer un jardín con rosas. De hecho, puede que todo sea peor que antes”, le ha confesado.

Alya sabe que quedarse significaba enfrentarse a Mine, a Ecmel y a todos los problemas que estaban por llegar. Pero Cihan tiene claro que no quiere perderla. “Nos pondrán la zancadilla, pero que lo hagan. Después nos levantaremos. O puede que no, no lo sé. Pero, en cualquier caso, no quiero que te vayas, por favor”, le ha pedido.

Y entonces ha ocurrido lo que Alya no esperaba. Cihan ha besado a Alya por primera vez. Después de tantas dudas, obstáculos y momentos en los que su historia parecía a punto de romperse, Cihan ha dejado claro que no estaba dispuesto a dejarla marchar sin luchar por ella.

¿Conseguirá este beso hacer que Alya cambie de decisión o terminará subiendo al avión con Cihan Deniz?

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