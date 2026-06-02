Junts reta a Feijóo a negociar con Puigdemont en Waterloo si quiere su apoyo a una moción de censura

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, aseguró el lunes hacer todo lo posible para echar al Gobierno de Pedro Sánchez de la Moncloa. Para ello necesita apoyos para una moción de censura y se ha fijado en el PNV y Junts.

Un día después, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dicho al popular que si quiere negociar con el partido tendrá que ir a Waterloo (Bélgica), donde se encuentra el expresidente de Junts y prófugo Carles Puigdemton.

"Si tiene una propuesta, la escucharemos", ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio, aunque ha añadido que Junts también pondrían "condiciones", y una de ellas es que la "reunión se tiene que hacer en Waterloo". Aún así ha dejado claro que "será igual de exigente con el PP que con el PSOE".

Asimismo, también ha sido tajante en la persona que tiene que tener el encuentro con Puigdemont para negociar, apuntando que no tiene que ir un emisario ya que "si es una propuesta seria la tiene que liderar la persona que pretende liderarla".

El secretario ha expresado que lo que tiene que hacer el popular es explica si la moción de censura "va en serio o no va en serio, qué pretensiones tiene, qué quiere decir instrumental exactamente y en qué periodo": "Nosotros sobre la mesa solo pondremos aquello que buenamente creemos que es bueno para los ciudadanos de Cataluña".

Sobre lo que ocurrirá ha adelantado que cuando Feijóo vaya a explicar su oferta, lo "escucharemos y luego diremos la nuestra". Además, también ha sido preguntado sobre si una de las cosas que pueden pedir al PP a cambio de su voto favorable es la aplicación de la amnistía al prófugo, asegurando que "no" y que su partido lo que no va a hacer es que "una votación vaya en función o no de una solución personal".

Por su parte, Feijóo ha asegurado que no pretende "remover conciencias" ni buscar "atajos" para llegar a la Moncloa, al igual que no vienen "a pedir favores ni tampoco a regalarlos".

184 quieren una moción de censura

El líder del Partido Popular, en una entrevista en Telecinco, hizo alusión a la suma de los paridos que no son socios del Gobierno, asegurando que hay "184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo".

El popular se refería a la suma entre PP (137), Vox (33), Junts (7), PNV (5), Coalición Canaria (1) y UPN (1). Dando a entender a que si los catalanes y los vascos no están convencidos de una moción de censura no lo presentaría porque la derrota, según el, "desviaría el foco" de la corrupción del PSOE.

Por su parte, Feijóo manifestó que en el caso de que ambos partidos apoyen una moción de censura, no significaba que Vox tenga que estar en el Gobierno.

Sin embargo, Turull ha señalado "el camino más rápido" para unas nuevas elecciones: que Pedro Sánchez disuelva las Cortes y convoca elecciones. Y ha apuntando a que el partido catalán no está "para apuntalar a uno o a otro".

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