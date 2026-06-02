Esta noche, la actriz mallorquina Rossy de Palma estará en El Hormiguero

La estrella de la noche será Rossy de Palma, dispuesta a desvelarnos todos los secretos del rodaje de "Día de Caza". Esta nueva película supone un interesantísimo reto actoral para ella, al tratarse de un remake contemporáneo de "La Caza", la célebre y aclamada obra maestra del director Carlos Saura.

Tendremos una charla en la que descubriremos cómo ha sido para ella meterse en la piel de este nuevo personaje y en la que, por supuesto, no faltará el sentido del humor y el carisma tan arrollador que la caracteriza dentro y fuera de la gran pantalla.

Sobre ella:

Rossy de Palma es uno de los rostros más magnéticos y reconocibles del cine internacional. Con más de tres décadas pisando fuerte en el cine, el teatro y la alta costura, se ha consolidado como un icono cultural indiscutible a nivel global.