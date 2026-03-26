Susana Díaz anima a Montero para las elecciones andaluzas: "Tiene que salir con ganas, convencida"

La que fuera presidenta de la Junta de Andalucía y líder del socialismo en el sur ha visitado este jueves el plató de Espejo Público para analizar el paso al frente de María Jesús Montero, quien fuera su consejera de Hacienda y hoy es la "mano derecha" de Pedro Sánchez en Madrid. Ante la pregunta que todo el mundo se hace, que es si a Montero le han impuesto volver a Andalucía para intentar recuperar la Junta o si es una decisión propia, Susana Díaz ha sido tajante con Susanna Griso: "Si tú no quieres, no vas".

"A mí me ofrecieron ser ministra y dije que no"

Díaz ha querido dejar claro que, en política, la última palabra la tiene uno mismo, y ha recordado que ella también estuvo en esa tesitura: "A mí me ofrecieron la presidencia del Senado y preferí ser líder de la oposición en mi tierra. También me ofrecieron ser ministra y dije que no". Para la exbaronesa andaluza, el hecho de que Montero deje su posición de poder en la capital para pelear en Andalucía es una cuestión de voluntad propia: "Si tú quieres vas y si no quieres no vas, yo quise quedarme en mi tierra", ha sentenciado.

La llamada que lo cambió todo

Susana Díaz ha revelado detalles de la conversación privada que mantuvo con la actual vicepresidenta del Gobierno cuando esta le comunicó sus planes. "El día que Montero me llama y me cuenta que va a tomar la decisión de ser candidata en Andalucía, yo le dije que eso era un gran gesto de generosidad", ha explicado. Para Díaz, el valor de este movimiento reside en lo que Montero deja atrás en Madrid. "Es vicepresidenta y vicesecretaria general del PSOE; es el único caso donde yo he visto a una mujer en los últimos años compartir ser la número dos de un Gobierno y la número dos del partido a nivel de España. Eso le honra", ha insistido, poniendo en valor que su antigua consejera priorice ahora su región.

"Apuesta por su tierra"

Susana Díaz, que no hizo campaña en 2022 con Juan Espadas, parece que sí estará al lado de Montero en este nuevo reto. Cree que la candidata llega con el impulso necesario para dar la batalla electoral: "Tiene que salir con ganas, convencida, y creo que ella ha hecho un esfuerzo". La expresidenta ha pedido que se valore el paso personal que supone esta candidatura más allá de las siglas: "Cuando tú estás en lo más alto y te preguntan si eres capaz de renunciar a todo lo que tienes porque para ti es mucho más importante tu tierra, y tú dices que sí, eso te honra". Díaz ha concluido su intervención en Espejo Público lanzando un mensaje a los votantes: "Yo no digo que valores la gestión de estos años de Montero, sino que valores el lugar político en el que está y ella apuesta por su tierra".

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