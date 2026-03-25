Elisa Beni alucina con el "egocentrismo" de María Jesús Montero: "Que se defina así misma como la mujer más poderosa de España es una cosa que me rompe las neuronas"

La vicepresidenta María Jesús Montero ha encendido las redes al autodefinirse como "probablemente la mujer con más poder de la democracia". Esta declaración, justificada por su salto a la política andaluza, ha provocado la estupefacción de Elisa Beni, quien reaccionó con un expresivo "¡Madre!" en su perfil de X

El impacto en la comunicación política

Para Elisa Beni, el tono de la vicepresidenta resulta inaudito. "A mi me chocaba lo de Sánchez hablando de mi persona, pero que se refiera así misma de su persona como la mujer más poderosa de España y cantar sus propias excelencias", afirma la periodista, quien añade que este nivel de autoelogio es "una cosa que me rompe las neuronas".

Según su análisis, este tipo de mensajes son contraproducentes: "No creo que sea bueno dentro de la comunicación política".

Sin "abuela" ante la opinión pública

La frase de la discordia, donde Montero ensalza que una figura de su peso "decida venir a Andalucía a disputar unas elecciones dejando sus cargos es para poner en valor", no solo ha chocado a Beni. Cándido Méndez también ha ironizado sobre esta falta de humildad, señalando que "en Andalucía se diría 'no tiene abuela' porque esa es una encomienda a las abuelas".

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