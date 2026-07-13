Soto Ivars y Rubén Amón, contra Óscar Puente por alimentar la bronca política con el incendio: "Un reventador"

A las pocas horas de que se confirmaran más de una decena de muertes en el incendio de Los Gallardos, el ministro Óscar Puente republicó una noticia que denunciaba una reducción de medios en materia de lucha contra incendios por parte de la Junta de Andalucía, presidida por el PP de Juanma Moreno.

Asusta el solo recuerdo del bochorno de la DANA, por su fatalidad, su gestión y su utilización como arma política arrojadiza.

Las administraciones parecían haber aprendido y Pedro Sánchez y el propio Juan Moreno hacen gala de cordialidad y colaboración. Sin embargo la periodista Carmeno Morodo señala varios 'factores humanos' que ponen en peligro ese buen hacer. Estos no serían otros que el ministro de Transportes y el portavoz del PP en el Congreso: "Tellado y Óscar Puente se retroalimentan".

"La reacción en caliente de Óscar Puente le hizo quedar como verso suelto", decía Morodo que pese a ello confía en que se haya aprendido del camino recorrido.

No eran tan amables las críticas de Rubén Amón o Juan Soto Ivars. El primero de ellos celebraba las tan poco habituales "coordinación y armonía": "En otras ocasiones falla. Hay que despolitizar las crisis".

Reacciones desproporcionadas

La nota discordante de Óscar Puente no ha pasado ni mucho menos desapercibida. Soto Ivars reconocía el trabajo de los equipos de emergencias y lamentaba que no se pudiera hacer más por salvar la vida delas víctimas, ante lo "explosivo" del fuego. Dicho eso, no se olvidaba del polémico ministro al que definía como "tuitero metido a ministro. No es el único dispuesto a hacer politiquería", añadía.

Amón solicita por que no cambie este entendimiento frente a la adversidad pese a intervenciones como la del actual ministro de Transportes, al que consideraba "un reventador" que ejerce "como hooligan más de lo que le reclama su propio partido". Reconoce la influencia positiva del talante de presidente andaluz. Volvía a la carga contra un ministro "que sigue manejándose en un registro inasumible e inaceptable".

Soto definía como "sórdido" que haga ese tipo de manifestaciones quien es responsable de las infraestructuras de ferrocarriles y de carreteras: "Es un ministro realmente negligente".

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