“¡Estrenar así los paneles sí que mola!”: Roberto se lleva 1.450 euros en su primer panel

Ha sido Marta quien ha empezado jugando en este primer panel de La ruleta de la suerte, pero tras caer en el pierde turno, le ha tocado a Roberto, que ha empezado por todo lo alto. En la primera tirada ha caído en uno de los gajos de vacaciones y… ¡se ha llevado 500 euros! ¡Menuda suerte!

El concursante ha estado muy acertado en todas sus tiradas y letras propuestas. Pero lo mejor ha sido cuando ha caído en el gajo de verano de 300. Ha apostado por la letra ‘T’ y… ¡estaba tres veces! Así que, se ha colocado con 1.450 euros.

Al ver esa cantidad en su marcador, Roberto no ha dado tiempo ni a que Jorge Fernández le preguntara qué quería hacer: “¡Resuelvo!”, ha dicho muy emocionado. El presentador le ha felicitado: “¡Vaya primer panel!”. La verdad que 1.450 euros nada más empezar no está nada mal. ¡Dale al play!

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