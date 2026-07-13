Paco Castañares asegura que las muertes en el incendio de Los Gallardos eran evitables: "Es una tarea muy fácil que vale 300€"

A primera hora de la mañana de este lunes la cifra de muertos en el incendio de Los Gallardos, Almería, asciende a 13. Una ciudadana belga de 93 años que formaba parte de la lista de heridos y permanecía ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas.

A falta de confirmación oficial de la causa que inició el fatal incendio, parece casi comprobado al 100% que la caída de un poste eléctrico de baja tensión fue el desencadenante de lo que acabó por convertirse en una tragedia.

"No habría pasado absolutamente nada"

Independientemente de si el cable fue lo que arrastró al poste o viceversa, Paco Castañares señala el estado del monte como actor principal sin el que las llamas no habrían alcanzado tal virulencia: "El problema siempre es el combustible", sentenciaba.

Afirmaba el experto en incendios forestales que "si la cuneta de la carretera estuviera como debería de estar, completamente desbrozada, en todos los márgenes de dominio público de esa carretera, no habría pasado absolutamente nada".

La relevancia del origen de cualquier incendio evidentemente es relevante, pero el experto explica cómo muchas veces esa 'chispa' queda fuera de todo control. Ponía el ejemplo de un rayo para ilustrar que el foco debería situarse sobre el medio que favorece la propagación del fuego. Ya denunció la semana pasada que el mayor problema está en la gestión del campo.

"Una tarea muy fácil que vale 300€"

A parte de ese tirón de orejas a las instituciones públicas responsables, Paco Castañares daba una serie de recomendaciones a quienes tengan una casa en un entorno rural en el que se ha desarrollado el incendio de Los Gallardos. Una tragedia que el experto tiene claro "se podía haber evitado". Lo ha asegurado con contundencia.

Insistía en la suma importancia de las labores preventivas: "Las medidas son muy fáciles y muy baratas", aseveraba. Recordando que no se debe tampoco dejar todo en manos de los ayuntamientos, gobiernos autonómicos , o central. Recomienda anticiparse y tomar "medidas de autoprotección".

"Si tu tienes una casa y alrededor, y en los 30 primeros metros inmediatamente más próximos a la casa eliminas todo el combustible forestal, toda la vegetación seca susceptible de arder, (...) tú no tienes ningún problema en aguantar dentro de la casa. El fuego no se va a meter en la casa". Insistía en que el lugar más seguro ante un incendio de estas características es el interior de la vivienda.

El primer gran fallo que existe es abandonar ese lugar más seguro, concluía destacando que este verano aún estamos a tiempo de proteger las zonas urbanas: "Es una tarea muy fácil que vale 300 euros".

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