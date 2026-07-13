Última hora del incendio de Los Gallardos en directo: se elevan a 13 los muertos por el fuego

La muerte de una mujer británica de 93 años que contaba con patologías previas en el Hospital Universitario Torrecárdenas ha elevado a trece personas el número de víctimas mortales a causa del incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería).

Según la última actualización oficial de la Junta de Andalucía, este deceso se suma a los 12 fallecidos que perdieron la vida directamente en la zona afectada por el fuego.

La mujer ha fallecido esta tarde e ingresó en el servicio de Urgencias el pasado 10 de julio, a las 00:28 horas. Tras una primera valoración y su estabilización inicial, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La víctima presentaba quemaduras en el 20% de la superficie corporal y contaba con graves patologías previas.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, y vicepresidente primero del Gobierno Andaluz, Antonio Sanz, ha expresado su profundo pesar y ha trasladado en su nombre y del Gobierno andaluz sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

El recuento humano de la catástrofe se completa con ocho personas que constan formalmente como desaparecidas y ocho heridos, cuatro de los cuales continúan ingresados en estado grave en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.