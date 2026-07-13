Incendio
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo: se elevan a 13 los muertos por el fuego
Sigue en directo online la última hora del incendio de Los Gallardos.
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La muerte de una mujer británica de 93 años que contaba con patologías previas en el Hospital Universitario Torrecárdenas ha elevado a trece personas el número de víctimas mortales a causa del incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería).
Según la última actualización oficial de la Junta de Andalucía, este deceso se suma a los 12 fallecidos que perdieron la vida directamente en la zona afectada por el fuego.
La mujer ha fallecido esta tarde e ingresó en el servicio de Urgencias el pasado 10 de julio, a las 00:28 horas. Tras una primera valoración y su estabilización inicial, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
La víctima presentaba quemaduras en el 20% de la superficie corporal y contaba con graves patologías previas.
El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, y vicepresidente primero del Gobierno Andaluz, Antonio Sanz, ha expresado su profundo pesar y ha trasladado en su nombre y del Gobierno andaluz sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima.
El recuento humano de la catástrofe se completa con ocho personas que constan formalmente como desaparecidas y ocho heridos, cuatro de los cuales continúan ingresados en estado grave en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
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Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | ¿Tenía tensión el cable que pudo originar el incendio?
El último balance de muertos en el incendio de Los Gallardos eleva a 13 las personas fallecidas. La investigación sigue abierta, por el momento se sabe el punto exacto en el que se inició el fuego, se trata de una zona en la que había un restaurante de carretera que lleva cerrado desde el año 2009. Los investigadores creen que fue la caída de un viejo poste de luz, que daba corriente al establecimiento, lo que prendió la vegetación.
Según la distribuidora eléctrica, esa línea no tenía tensión, y no pudo ser el causante de la catástrofe. Pero la Guardia Civil sospecha que ese cable, en mal estado, sí que tenía corriente eléctrica. Los primeros en llegar al lugar fue una patrulla de tráfico que encontró el cable partido y dos focos a ambos lados de la calzada.
La investigación comienza donde creen que se inició el fuego. Un cable desprendido de un poste de madera que cayó sobre la cuneta y prendió la vegetación. En este poste no debería haber tensión ya que antes daba luz a un restaurante de carretera que cerró en 2009. La empresa eléctrica afirma que el poste era una línea privada de baja tensión y desde que cerró el restaurante no recibía corriente..
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Carlos III traslada sus condolencias al Rey Felipe VI
El Rey de Inglaterra, Carlos III, ha trasladado sus condolencias al Rey Felipe VI por el trágico incendio en Los Gallardos (Almería), que ha dejado hasta el momento 12 muertos.
El embajador británico en España, Alex Ellis, ha confirmado este domingo en redes sociales que Carlos III ha mandado "un mensaje de condolencias a Su Majestad el Rey Felipe" en su nombre y en el de la Reina Camilla con "su más sentido pésame y solidaridad con los afectados por esta tragedia".
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Las casas que sobrevivieron al incendio de Los Gallardo
Desde el mirador de Bédar (Almería) hace apenas unos días se extendían pinos, agaves y laderas cubiertas de vegetación. Ahora, tras el incendio de Los Gallardos, que ha costado la vida a 12 personas y ha quemado 7.000 hectáreas, solo queda una inmensa mancha negra salpicada por decenas de casas blancas que siguen en pie.
Rodeadas por un paisaje completamente calcinado, esas viviendas permiten imaginar el trabajo de los bomberos durante los días que han combatido el incendio, declarado el pasado jueves y que obligó a desalojar a unas 1.600 personas.
Desde lo alto del pueblo, los árboles reducidos a esqueletos negros se extienden hasta donde alcanza la vista. El casco urbano de Bédar, sin embargo, logró quedar al margen del fuego, que sí alcanzó a numerosos cortijos dispersos por las montañas.
Basta con descender unos kilómetros para comprobar que el incendio todavía no ha terminado de apagarse.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Sánchez y Moreno coinciden este lunes en visitar el puesto de mando avanzado
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este lunes, 13 de julio, las zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos.
También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, va a estar este lunes por la mañana en el puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería) a propósito de este incendio.
Según ha informado el Gobierno central, el presidente Sánchez estará acompañado en esta visita de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Los pueblos afectados abren este lunes oficinas para coordinar las ayudas
Los municipios de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín, cuyos términos municipales se han visto afectados por el incendio forestal de Almería que ha arrasado unas 7.000 hectáreas de terreno y ha dejado abundantes daños humanos y materiales, tienen previsto habilitar a partir de este lunes una oficina en cada localidad para centralizar la gestión de daños y coordinar las ayudas anunciadas por el Gobierno central, Junta de Andalucía y la Diputación Provincial.
La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virgina Barcones, ha mantenido este domingo una reunión con los representantes municipales de los pueblos afectados, así como con la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, y el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, para abordar la tramitación de las ayudas económicas que se activarán "al finalizar la emergencia".
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Identificación de los cuerpos
La colaboración de las autoridades consulares de Bélgica, el Reino Unido y Francia está permitiendo la obtención de los perfiles genéticos, por lo que en un "corto periodo" de tiempo se podría tener la identificación de las víctimas, estima el CID.
Esto se debe a que el único método de identificación primario que está pudiendo ser utilizado para la identificación de las víctimas del incendio de Los Gallardos es el genético.
Por ello, prosigue el centro, la Guardia Civil está trabajando con las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido y Francia para poder obtener el perfil de los familiares residentes en distintos países de la Unión Europea.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Se elevan a diez las desapariciones tras dos nuevas denuncias
El número de desapariciones denunciadas en el incendio de Los Gallardos (Almería), se ha elevado en la noche de este domingo en dos, después de que se haya interpuesto una nueva denuncia, por lo que el número final asciende a un total de 10.
En este sentido, se estima contar en corto plazo con más denuncias, si bien aún no se puede precisar ni la identidad ni la nacionalidad de las personas fallecidas, según ha concretado en una nota el Centro de Investigación y Desarrollo (C.I.D).
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