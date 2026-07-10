Incendio Los Gallardos
Tensión entre Isabel Rábago y Víctor Gutiérrez por la falta de medios de extinción de incendios: "¡Obsceno tu ministro!"
La angustia reina en Los Gallardos con 11 víctimas confirmadas y cerca de una veintena de desaparecidos de los que, con el paso de las horas, se teme lo peor. En plató se vivía un rifirrafe entre el político y la periodista, a cuenta de la manifestación del ministro Óscar Puente.
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El incendio de los Gallardos puede terminar por convertirse en el peor desastre de este tipo de la historia de España, dejando atrás el trágico incendio de Guadalajara de 2005, con 11 fallecidos; o el de Lloret de Mar de 1979, con 21 muertes.
Las críticas al ministro de Transportes Óscar Puente no han tardado en aparecer por su 'retuiteo' de una noticia que denunciaba la reducción de efectivos contra incendios en la Junta de Andalucía.
"No se puede recortar en prevención"
El diputado del PSOE de Madrid, Víctor Gutiérrez evitaba entrar a valorar en profundidad lo oportuno de la publicación del ministro. Sí rechazaba politizar la tragedia y encender la mecha de la confrontación en este momento mientras se lucha contra el fuego y por rescatar a todas las víctimas. Enviaba un mensaje también para dejar atrás los recortes en prevención: "Cuando decimos que el Cambio Climático mata, que nos dicen que hiperventilamos, que somos unos paranoicos; este es el mayor ejemplo. No se puede recortar en prevención".
Susanna Griso mostraba un titular de 'El Mundo' de este mismo viernes que apuntaba a que los medios del Estado estarían desbordados. Gutiérrez mencionaba a Paco Castañares, experto en incendios, que rechazaba la hipótesis de la falta de medios y señalaba a la mala gestión como principal problema.
Entraba en escena la abogada y periodista Isabel Rábago, que criticaba la tibia condena de Gutiérrez al exministro, contra el que cargaba duramente por lo cuestionable del momento. Sin embargo ella misma acusaba al Gobierno de mentir sobre los medios disponibles.
"Dices que no toca y sacas todo el argumentario", reprochaba Gutiérrez a Rábago.
Se encendía la periodista cuando el del PSOE le decía que consideraba "obsceno" hablar ahora de esas cuestiones: "¡Obsceno tu ministro! ¡Obsceno tu ministro! ¡Que investigue lo de Adamuz!". Ambos se enzarzaban en unos momentos de tensión.
Cooperación y comunicación
Griso avanzaba poco después el mensaje de Pedro Sánchez y la buena comunicación y cooperación que están manteniendo el Gobierno central y la Junta de Andalucía presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla. El periodista Iñako Díaz- Guerra ensalzaba esa buena sintonía necesaria para una mejor gestión de la catástrofe y a modo de contraejemplo recordaba episodios pasados de agrio recuerdo. Mientras tanto Rábago insistía en lo poco oportuno del ministro Puente por el mensaje 'reposteado' por el ministro Puente: "Que deje ya el Twitter y se ponga a trabajar, un día en que estamos hablando de 11 muertos, ¿de verdad es necesario?", concluía.
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