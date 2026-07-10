Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Incendio Los Gallardos

Tensión entre Isabel Rábago y Víctor Gutiérrez por la falta de medios de extinción de incendios: "¡Obsceno tu ministro!"

La angustia reina en Los Gallardos con 11 víctimas confirmadas y cerca de una veintena de desaparecidos de los que, con el paso de las horas, se teme lo peor. En plató se vivía un rifirrafe entre el político y la periodista, a cuenta de la manifestación del ministro Óscar Puente.

Tensión Rábago- Gutiérrez, incendio

Publicidad

Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
Publicado:

El incendio de los Gallardos puede terminar por convertirse en el peor desastre de este tipo de la historia de España, dejando atrás el trágico incendio de Guadalajara de 2005, con 11 fallecidos; o el de Lloret de Mar de 1979, con 21 muertes.

Las críticas al ministro de Transportes Óscar Puente no han tardado en aparecer por su 'retuiteo' de una noticia que denunciaba la reducción de efectivos contra incendios en la Junta de Andalucía.

"No se puede recortar en prevención"

El diputado del PSOE de Madrid, Víctor Gutiérrez evitaba entrar a valorar en profundidad lo oportuno de la publicación del ministro. Sí rechazaba politizar la tragedia y encender la mecha de la confrontación en este momento mientras se lucha contra el fuego y por rescatar a todas las víctimas. Enviaba un mensaje también para dejar atrás los recortes en prevención: "Cuando decimos que el Cambio Climático mata, que nos dicen que hiperventilamos, que somos unos paranoicos; este es el mayor ejemplo. No se puede recortar en prevención".

Susanna Griso mostraba un titular de 'El Mundo' de este mismo viernes que apuntaba a que los medios del Estado estarían desbordados. Gutiérrez mencionaba a Paco Castañares, experto en incendios, que rechazaba la hipótesis de la falta de medios y señalaba a la mala gestión como principal problema.

Entraba en escena la abogada y periodista Isabel Rábago, que criticaba la tibia condena de Gutiérrez al exministro, contra el que cargaba duramente por lo cuestionable del momento. Sin embargo ella misma acusaba al Gobierno de mentir sobre los medios disponibles.

"Dices que no toca y sacas todo el argumentario", reprochaba Gutiérrez a Rábago.

Se encendía la periodista cuando el del PSOE le decía que consideraba "obsceno" hablar ahora de esas cuestiones: "¡Obsceno tu ministro! ¡Obsceno tu ministro! ¡Que investigue lo de Adamuz!". Ambos se enzarzaban en unos momentos de tensión.

Cooperación y comunicación

Griso avanzaba poco después el mensaje de Pedro Sánchez y la buena comunicación y cooperación que están manteniendo el Gobierno central y la Junta de Andalucía presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla. El periodista Iñako Díaz- Guerra ensalzaba esa buena sintonía necesaria para una mejor gestión de la catástrofe y a modo de contraejemplo recordaba episodios pasados de agrio recuerdo. Mientras tanto Rábago insistía en lo poco oportuno del ministro Puente por el mensaje 'reposteado' por el ministro Puente: "Que deje ya el Twitter y se ponga a trabajar, un día en que estamos hablando de 11 muertos, ¿de verdad es necesario?", concluía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Tragedia en los incendios de Los Gallardos.

Tragedia en Los Gallardos: "Estos incendios no se pueden apagar, pero se pueden evitar"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Sandra, testigo incendio

Sandra, vecina de Los Gallardos, vio cómo se originó el incendio: "Allí arrancó por la caída de un poste de electricidad"

Sigue en directo la segunda semifinal de Tu cara me suena: Melody y Ana Torroja, imitadas

Sigue en directo la segunda semifinal de Tu cara me suena: Melody y Ana Torroja, imitadas

La mala suerte de Anita con el se lo doy. ¡Sus compañeros estaban deseando que fallara!

La mala suerte de Anita con el 'Se lo doy'¡Sus compañeros estaban deseando que fallara!

Desalojan un camping por el incendio.
Incendio en Los Gallardos

El incendio en Los Gallardos, en Almería, obliga a desalojar un camping con más de 700 personas: "A los cinco minutos vino la Guardia Civil y nos echó a todos"

Un panel redondo para Guille que se lleva 1.050 euros y ¡con reivindicación incluida!
MEJORES MOMENTOS | 10 JULIO

Un panel redondo para Guille que se lleva 1.050 euros y ¡con reivindicación incluida!

¡4.775 euros! El momento más tenso de Vanesa, que se queda muy cerca de perder un panel histórico
MEJORES MOMENTOS | 10 JULIO

¡4.775 euros! El momento más tenso de Vanesa, que se queda muy cerca de perder un panel histórico

La concursante ha conseguido una cantidad impresionante en este panel, en el que ha tenido muy buena suerte, pero ha estado a punto de perderlo todo por un pequeño error.

chipirones pelayo con falso arroz negro
Un trampantojo

Antonio Resines cocina junto a Joseba Arguiñano: receta de Chipirones Pelayo con falso arroz negro

El actor se ha estrenado en los fogones donde se considera un novato junto al hijo de Karlos Arguiñano. Disfruta de esta original receta de Chipirones Pelayo con falso arroz negro.

Tensión Rábago- Gutiérrez, incendio

Tensión entre Isabel Rábago y Víctor Gutiérrez por la falta de medios de extinción de incendios: "¡Obsceno tu ministro!"

Incendio en Los Gallardos.

"Las llamas eran de más de diez metros": huye del incendio de Los Gallardos, acaba hospitalizado y sigue sin encontrar a su mujer

La curiosa anécdota de los chipirones de Joseba Arguiñano

La curiosa anécdota de los chipirones de Joseba Arguiñano: ¿Sabes por qué se llama chipirones Pelayo la receta?

Publicidad