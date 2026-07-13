La segunda boda de Rocío Crusset con Charlie Schein en Ibiza dos meses después de su enlace secreto en Nueva York

Rocío Crusset y Charlie Schein preparan su 'reboda' en un enclave idílico de España para el próximo 24 de julio. Después de darse el 'sí quiero' en Nueva York el pasado 30 de mayo en una ceremonia íntima y discreta en la Gran Manzana a la que tan solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos -entre como los que no podía ser de otra manera se encontraban los padres de la modelo, Mariló Montero y Carlos Herrera, y su hermano Alberto con su mujer Blanca Llandres, que se convirtieron en padres de su primer hijo, Marcos, a principios de marzo- ahora la pareja volverá a celebrar su amor con todos aquellos que no pudieron acompañarles en el día más feliz de sus vidas.

A pesar de que en Sevilla está su segundo hogar, y que es en la residencia familiar de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) donde suele pasar sus vacaciones de verano en nuestro país, el escenario elegido para celebrar su segunda boda es Ibiza. Y aunque por el momento -y debido a la discreción con la que Rocío ha querido llevar los preparativos tras la filtración de su enlace secreto en la ciudad de los rascacielos días antes- se desconocen los detalles, sí ha trascendido que antes de una fiesta que se alargará hasta altas horas de la madrugada en una finca privada, se jurarán de nuevo amor eterno en una pequeña capilla de la isla pitiusa.

Rocío Crusset y Charlie Schein | Gtres

Se da la casualidad de que la presentadora Susanna Griso, gran amiga de su madre, se casará con Luis Enríquez Nistal en la Costa Brava tan solo un día después, el sábado 25 de julio, por lo que Mariló Montero tendrá que 'dividirse' para no perderse ninguna de las dos celebraciones.

Aunque el hermetismo es máximo y Rocío quiere que siga siendo así -ya que su idea sería compartir posteriormente, y al igual que hizo con su enlace neoyorkino, varias imágenes en redes sociales- todo apunta a que su segunda boda con Charlie Schein será una ceremonia íntima y en clave relajada en la que sus invitados lucirán looks en los que predominará el blanco y en la que volverá a vestirse de novia, aunque lejos del impresionante diseño de encaje creado por ella misma con el que deslumbró en su primera boda el pasado 30 de mayo, su idea sería sorprender con un vestido de aire bohemio que represente la esencia de Ibiza.