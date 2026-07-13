Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Vacaciones a crédito

“Mi cuñada ha pedido un préstamo al 12% para irse de vacaciones”

Aumenta año tras año el porcentaje de españoles que piden un crédito para financiarse el veraneo. Los expertos recomiendan que tengan un plazo de amortización no superior a los 3 meses, y con un interés del 4 al 6% como máximo. "He visto casos dramáticos", nos cuentan en una agencia reunificadora de préstamos.

Un préstamo para ir de vacaciones.

Publicidad

Raúl García
Raúl García
Publicado:

Siguiendo la progresión de los últimos años, estas vacaciones uno de cada cinco españoles pediremos un préstamo para ir a la playa, la montaña o de crucero. Un porcentaje del 20% debería facilitarnos la tarea de encontrar a potenciales veraneantes a crédito, sin embargo, no hemos hallado ni uno. Eso sí, casi todos los entrevistados conocen a alguien que haya pedido dinero a una financiera para viajar en verano.

“Bastantes gastos tengo con la hipoteca como para asumir un gasto innecesario”

“Me voy a San Sebastián”, nos dice una joven. ¿Y has pedido un préstamo?... “Ni de coña”, repite dos veces. “Bastantes gastos tengo con la hipoteca y el gasto diario como para asumir un gasto innecesario. Si no tengo el dinero, no me voy”. Una mujer convencida. El vendedor de lotería también niega la mayor: “para disfrutar quince días y estar pagándolo un año entero, no me parece lógico”. Queda claro. Tan claro como lo tiene Raquel, que se dejará 1.800 euros en sus vacaciones.

Hasta 3.000 euros para ir a la República Dominicana

Cambiamos la pregunta: ¿Conoces a alguien que haya pedido un crédito para ir de vacaciones? “Mi hermano. Su mujer y las niñas fueron a Tarragona con un crédito”, afirma una mujer. Un caballero nos dice que un compañero de trabajo pidió 3.000 euros para viajar a la República Dominicana. “Mi cuñada ha pedido un préstamo al 12% TAE”, asegura otro. “Familiares míos han pedido crédito para ir a la playa”, afirma un joven.

Consejo del experto económico: a corto plazo y barato

Cristian trabaja en una agencia de unificación de deudas y asegura haber visto casos dramáticos: “muchos firman sin saber muy bien las condiciones y luego se encuentran con que tienen un interés de un 10, 12 o hasta un 20% y acaban entrando en bucle y tienen que pedir otro préstamo para salir de ese crédito”. Ismael García, periodista financiero tiene claro los requisitos que deberíamos seguir para pedir un crédito con este concepto: “Que sea a corto plazo y barato. Yo no compraría un préstamo para irme de vacaciones por encima del 4%”. Coincide José María Camarero, también experto en economía: “No debería superar los tres meses, que no dure más que el bronceado que vas a lucir en vacaciones". Unas vacaciones que todos necesitamos, pero quizá no a cualquier precio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Soto Ivars, Óscar Puente

Soto Ivars y Rubén Amón, contra Óscar Puente por alimentar la bronca política con el incendio: "Un reventador"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Un préstamo para ir de vacaciones.

“Mi cuñada ha pedido un préstamo al 12% para irse de vacaciones”

Soto Ivars, Óscar Puente

Soto Ivars y Rubén Amón, contra Óscar Puente por alimentar la bronca política con el incendio: "Un reventador"

Así se lo ha pasado Jesulín de Ubrique en Tu cara me suena 13

Desinhibido, entregado y divertido: así se lo ha pasado Jesulín de Ubrique en Tu cara me suena 13

El Jocker de Sanfermines.
Sanfermines 2026

Polémica por la detención del 'Joker' de Sanfermín: "Aquí se pervierte porque él lo hace todo para ganar dinero"

Edurne
Mejores momentos | Asalto final

Los sorprendentes inicios de los coaches de La Voz Kids antes de alcanzar el éxito

Así se gestionó la alarma.
INCENDIOS

Protección Civil respalda la gestión de la Junta de Andalucía sobre 'Es Alert' y avisa: "Estamos ante una emergencia climática que mata"

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, evita cuestionar la decisión de la Junta de Andalucía de no activar el sistema ES-Alert durante el incendio de Los Gallardos, que ha dejado 13 fallecidos, y sostiene que correspondía a la dirección de la emergencia valorar su uso. Además, llama a extraer lecciones de la tragedia y advierte de que el cambio climático está provocando incendios cada vez más extremos y difíciles de combatir.

Vecinos afectados por el incendio en Almería.
Incendios Almería

Un hostelero de la zona cero del incendio de 'Los Gallardos' se derrumba: "Es terrible volver a ver esto ahora con lo maravilloso que era antes"

Javier regenta un restaurante en Bédar (Amería). Cuenta desolado ante las cámaras cómo ha cambiado el incendio que se ha saldado ya con 13 víctimas mortales.

Polémica racismo Rajoy

Tenso debate por la polémica originada por Mariano Rajoy sobre el España - Francia del Mundial: "¡Cómo no va a ser eso racista!"

Taxista joven

Ana Muñoz cuenta las situaciones más impactantes que ha vivido como taxista: "¡Qué bonito el bebé que tienes detrás!"

Joaquín Manso en Espejo Público.

El director de 'El Mundo' Joaquín Manso apunta a la causa del incendio de 'Los Gallardos': "Muchas de esas zonas no cumplen con la obligación"

Publicidad