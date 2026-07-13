“Mi cuñada ha pedido un préstamo al 12% para irse de vacaciones”

Siguiendo la progresión de los últimos años, estas vacaciones uno de cada cinco españoles pediremos un préstamo para ir a la playa, la montaña o de crucero. Un porcentaje del 20% debería facilitarnos la tarea de encontrar a potenciales veraneantes a crédito, sin embargo, no hemos hallado ni uno. Eso sí, casi todos los entrevistados conocen a alguien que haya pedido dinero a una financiera para viajar en verano.

“Bastantes gastos tengo con la hipoteca como para asumir un gasto innecesario”

“Me voy a San Sebastián”, nos dice una joven. ¿Y has pedido un préstamo?... “Ni de coña”, repite dos veces. “Bastantes gastos tengo con la hipoteca y el gasto diario como para asumir un gasto innecesario. Si no tengo el dinero, no me voy”. Una mujer convencida. El vendedor de lotería también niega la mayor: “para disfrutar quince días y estar pagándolo un año entero, no me parece lógico”. Queda claro. Tan claro como lo tiene Raquel, que se dejará 1.800 euros en sus vacaciones.

Hasta 3.000 euros para ir a la República Dominicana

Cambiamos la pregunta: ¿Conoces a alguien que haya pedido un crédito para ir de vacaciones? “Mi hermano. Su mujer y las niñas fueron a Tarragona con un crédito”, afirma una mujer. Un caballero nos dice que un compañero de trabajo pidió 3.000 euros para viajar a la República Dominicana. “Mi cuñada ha pedido un préstamo al 12% TAE”, asegura otro. “Familiares míos han pedido crédito para ir a la playa”, afirma un joven.

Consejo del experto económico: a corto plazo y barato

Cristian trabaja en una agencia de unificación de deudas y asegura haber visto casos dramáticos: “muchos firman sin saber muy bien las condiciones y luego se encuentran con que tienen un interés de un 10, 12 o hasta un 20% y acaban entrando en bucle y tienen que pedir otro préstamo para salir de ese crédito”. Ismael García, periodista financiero tiene claro los requisitos que deberíamos seguir para pedir un crédito con este concepto: “Que sea a corto plazo y barato. Yo no compraría un préstamo para irme de vacaciones por encima del 4%”. Coincide José María Camarero, también experto en economía: “No debería superar los tres meses, que no dure más que el bronceado que vas a lucir en vacaciones". Unas vacaciones que todos necesitamos, pero quizá no a cualquier precio.

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