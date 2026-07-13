Vacaciones a crédito
“Mi cuñada ha pedido un préstamo al 12% para irse de vacaciones”
Aumenta año tras año el porcentaje de españoles que piden un crédito para financiarse el veraneo. Los expertos recomiendan que tengan un plazo de amortización no superior a los 3 meses, y con un interés del 4 al 6% como máximo. "He visto casos dramáticos", nos cuentan en una agencia reunificadora de préstamos.
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Siguiendo la progresión de los últimos años, estas vacaciones uno de cada cinco españoles pediremos un préstamo para ir a la playa, la montaña o de crucero. Un porcentaje del 20% debería facilitarnos la tarea de encontrar a potenciales veraneantes a crédito, sin embargo, no hemos hallado ni uno. Eso sí, casi todos los entrevistados conocen a alguien que haya pedido dinero a una financiera para viajar en verano.
“Bastantes gastos tengo con la hipoteca como para asumir un gasto innecesario”
“Me voy a San Sebastián”, nos dice una joven. ¿Y has pedido un préstamo?... “Ni de coña”, repite dos veces. “Bastantes gastos tengo con la hipoteca y el gasto diario como para asumir un gasto innecesario. Si no tengo el dinero, no me voy”. Una mujer convencida. El vendedor de lotería también niega la mayor: “para disfrutar quince días y estar pagándolo un año entero, no me parece lógico”. Queda claro. Tan claro como lo tiene Raquel, que se dejará 1.800 euros en sus vacaciones.
Hasta 3.000 euros para ir a la República Dominicana
Cambiamos la pregunta: ¿Conoces a alguien que haya pedido un crédito para ir de vacaciones? “Mi hermano. Su mujer y las niñas fueron a Tarragona con un crédito”, afirma una mujer. Un caballero nos dice que un compañero de trabajo pidió 3.000 euros para viajar a la República Dominicana. “Mi cuñada ha pedido un préstamo al 12% TAE”, asegura otro. “Familiares míos han pedido crédito para ir a la playa”, afirma un joven.
Consejo del experto económico: a corto plazo y barato
Cristian trabaja en una agencia de unificación de deudas y asegura haber visto casos dramáticos: “muchos firman sin saber muy bien las condiciones y luego se encuentran con que tienen un interés de un 10, 12 o hasta un 20% y acaban entrando en bucle y tienen que pedir otro préstamo para salir de ese crédito”. Ismael García, periodista financiero tiene claro los requisitos que deberíamos seguir para pedir un crédito con este concepto: “Que sea a corto plazo y barato. Yo no compraría un préstamo para irme de vacaciones por encima del 4%”. Coincide José María Camarero, también experto en economía: “No debería superar los tres meses, que no dure más que el bronceado que vas a lucir en vacaciones". Unas vacaciones que todos necesitamos, pero quizá no a cualquier precio.
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