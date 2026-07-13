Desinhibido, entregado y divertido: así se lo ha pasado Jesulín de Ubrique en Tu cara me suena 13

Jesulín de Ubrique ha sido todo un descubrimiento cómico en esta edición de Tu cara me suena. El gaditano se ha dejado llevar cada semana y ha afrontado todos los retos que le ha dado el pulsador con mucho sentido del humor.

Cuando le tocó imitar a Daniela Romo, Jesulín no pudo evitar reírse en mitad de la actuación, pero al terminar enseñó sus apuntes y dejó claro que él era un concursante aplicado. Así lo demostró en imitaciones como la de Chayanne, Melendi o La unión.

Pero según el jurado y muchos espectadores, la mejor imitación del gaditano fue la que hizo en la primera semifinal con su mujer, María José Campanario. Los dos derrocharon química como Amistades Peligrosas y se parecieron mucho a los cantantes originales. ¡Revive las actuaciones de Jesulín de Ubrique en Tu cara me suena 13 en el vídeo de arriba!

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