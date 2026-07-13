Recuérdalo
Desinhibido, entregado y divertido: así se lo ha pasado Jesulín de Ubrique en Tu cara me suena 13
El gaditano se lo ha pasado en grande en su participación en el programa y así nos lo ha demostrado en cada una de sus actuaciones.
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Jesulín de Ubrique ha sido todo un descubrimiento cómico en esta edición de Tu cara me suena. El gaditano se ha dejado llevar cada semana y ha afrontado todos los retos que le ha dado el pulsador con mucho sentido del humor.
Cuando le tocó imitar a Daniela Romo, Jesulín no pudo evitar reírse en mitad de la actuación, pero al terminar enseñó sus apuntes y dejó claro que él era un concursante aplicado. Así lo demostró en imitaciones como la de Chayanne, Melendi o La unión.
Pero según el jurado y muchos espectadores, la mejor imitación del gaditano fue la que hizo en la primera semifinal con su mujer, María José Campanario. Los dos derrocharon química como Amistades Peligrosas y se parecieron mucho a los cantantes originales. ¡Revive las actuaciones de Jesulín de Ubrique en Tu cara me suena 13 en el vídeo de arriba!
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