“¡Ostras Joaquín, tu mejor interpretación!”: La actuación más graciosa de Joaquín Padilla en La ruleta de la suerte

Este programa de La ruleta de la suerte ha empezado con un tema de Xandro y su punto. Pero cuando Marta ha resuelto el panel y Joaquín Padilla ha empezado a cantar, no nos podíamos imaginar que íbamos a vivir un momento tan divertido. ¡Menuda forma de empezar el programa!

Durante toda la canción hemos podido ver a Jorge Fernández y Laura Moure partiéndose de risa con la actuación del cantante, que lo ha dado todo. Pero es que no se ha quedado ahí… cuando ha terminado el tema, el presentador ha subido a felicitar y abrazar a Joaquín Padilla.

“Yo no te he visto actuar así en la vida”, le ha dicho el presentador, que se ha quedado muy asombrado con el número que acababa de ver. Además, ha remarcado la gran interpretación que ha hecho. El cantante le ha seguido la broma: “Yo soy muy perro también, tenía ventaja”, ha dicho entre risas. De hecho, ha gustado tanto, que lo han dejado claro: va a ser una canción fija para todos los veranos. ¡No te pierdas la actuación completa en el vídeo!

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