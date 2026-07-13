Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 13 de julio

“¡Ostras Joaquín, tu mejor interpretación!”: La actuación más graciosa de Joaquín Padilla en La ruleta de la suerte

La banda ha empezado el programa con un tema muy divertido que ha dejado impresionado a Jorge Fernández y que ha hecho reír a todo el plató.

“¡Ostras Joaquín, tu mejor interpretación!”: La actuación más graciosa de Joaquín Padilla en La ruleta de la suerte

“¡Ostras Joaquín, tu mejor interpretación!”: La actuación más graciosa de Joaquín Padilla en La ruleta de la suerte

Publicidad

Marta Jorge
Publicado:

Este programa de La ruleta de la suerte ha empezado con un tema de Xandro y su punto. Pero cuando Marta ha resuelto el panel y Joaquín Padilla ha empezado a cantar, no nos podíamos imaginar que íbamos a vivir un momento tan divertido. ¡Menuda forma de empezar el programa!

Durante toda la canción hemos podido ver a Jorge Fernández y Laura Moure partiéndose de risa con la actuación del cantante, que lo ha dado todo. Pero es que no se ha quedado ahí… cuando ha terminado el tema, el presentador ha subido a felicitar y abrazar a Joaquín Padilla.

“Yo no te he visto actuar así en la vida”, le ha dicho el presentador, que se ha quedado muy asombrado con el número que acababa de ver. Además, ha remarcado la gran interpretación que ha hecho. El cantante le ha seguido la broma: “Yo soy muy perro también, tenía ventaja”, ha dicho entre risas. De hecho, ha gustado tanto, que lo han dejado claro: va a ser una canción fija para todos los veranos. ¡No te pierdas la actuación completa en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

Todas las actuaciones con las que Paula Koops se ha crecido en Tu cara me suena 13

Todas las actuaciones con las que Paula Koops se ha crecido en Tu cara me suena 13

Víctima incendio Los Gallardos

La pérdida de Marisol y su familia en el Incendio de Los Gallardos: "Es toda una vida de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio"

Rescate perros incendio

La Guardia Civil rescata a un perro entre las cenizas de Los Gallardos: muchos evacuados esperan localizar a sus animales

cebo
En plató

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el hijo de Fernando Esteso responde a las incógnitas que dejó su padre

La guerra del aire acondicionado.
Consumo

Los consejos del experto para un correcto uso del aire acondicionado sin sorpresas en la factura:"Así ahorramos dinero"

“¡Ostras Joaquín, tu mejor interpretación!”: La actuación más graciosa de Joaquín Padilla en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 13 de julio

“¡Ostras Joaquín, tu mejor interpretación!”: La actuación más graciosa de Joaquín Padilla en La ruleta de la suerte

La banda ha empezado el programa con un tema muy divertido que ha dejado impresionado a Jorge Fernández y que ha hecho reír a todo el plató.

¡A un bogavante de resolver el panel final! Roberto se queda muy cerca de sumar 3.500 euros
Mejores momentos | 13 de julio

¡A un bogavante de resolver el panel final! Roberto se queda muy cerca de sumar 3.500 euros

El concursante ha pasado a la gran final y ha estado a punto de resolver el panel, pero al final, se ha marchado a casa con los 1.800 euros que ya tenía.

“¡Estrenar así los paneles sí que mola!”: Roberto se lleva 1.450 euros en su primer panel

“¡Estrenar así los paneles sí que mola!”: Roberto se lleva 1.450 euros en su primer panel

Un préstamo para ir de vacaciones.

“Mi cuñada ha pedido un préstamo al 12% para irse de vacaciones”

Soto Ivars, Óscar Puente

Soto Ivars y Rubén Amón, contra Óscar Puente por alimentar la bronca política con el incendio: "Un reventador"

Publicidad