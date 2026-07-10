Así fue la ratonera mortal que atrapó a los vecinos del incendio de Los Gallardos: "Llegaron a un camino que no tenía salida"

Ángel Collado es el alcalde de Bédar (Almería). El rápido confinamiento de su población ha evitado que haya que lamentar más víctimas mortales en el incendio que ya ha dejado 11 muertos y 19 desaparecidos. Uno de los más letales del siglo.

Bédar es un municipio de menos de 1.000 habitantes. El acalde conoce bien a todas sus vecinos. Nunca habían vivido este tipo de tragedia y está muy afectado por las vidas que se han cobrado las llamas. Esta zona vive horas muy tristes que les va a costar superar.

Una ratonera mortal para muchos de los vecinos

Cuenta que se produjo una especie de ratonera cuando algunos de los vecinos comenzaron a desalojar la zona sin seguir las indicaciones de las autoridades. Hubo un momento especialmente complicado cuando todos los vehículos iban a salir a la vez del municipio. Tenían previsto dirigir a la población hacia Los Gallardos porque la carretera estaba en muy buenas condiciones, pero finalmente decidieron cortara por la velocidad que tomaba el fuego y dirigirles a Lubrín.

El incendio termina con la vida de una pareja de recién casados: "Yo les casé hace muy poco"

En el incendio ha muerto una pareja a la que Ángel casó hace poco. Se casaron mayores, con unos 80 años. A ellos les hacía ilusión que él les casara, recuerda emocionado el alcalde. Cuando trataban de huir un vecino les ofreció que se metieran en su casa pero ellos decidieron irse campo a través. Quienes le ofrecieron su casa se han salvado y de otros 9 que intentaron salir de la población 2 están camino del hospital y los otros 7 se encuentran fallecidos.

Se metieron por una vía que no tenía salida. Un camino que un apicultor del pueblo tenía para poner sus colmenas, al llegar allí fueron campo a través pero el fuego les alcanzó.

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Desde el Ayuntamiento avisaron a los vecinos que tenían que estar preparados para salir de la barriada. Cuando el fuego pasó llegaron a sacar de sus casas a 3 mujeres que habían permanecido dentro durante el incendio. "Ellos decidieron no abandonar su casa y tuvieron la inmensa suerte de haber sobrevivido".

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