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Nico Williams y su deseo de cumpleaños con el que sueña toda España

El extremo navarro cumplió 24 años este domingo y apagó las velas con un deseo muy especial para este martes.

Nico Williams, en el entrenamiento de España en Dallas

El extremo navarro cumplió 24 años este domingo y apagó las velas con un deseo | SeFutbol | Rocío Martínez

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Nico Williams celebró este domingo los 24 años y lo hizo en plena concentración con la selección española de fútbol y a dos días de la semifinal del Mundial 2026 ante Francia. El internacional español, nacido en Pamplona el 21 de julio de 2022, sueña con sumar un nuevo título con España y para ello el primer escollo a superar es la todopoderosa Francia de Kylian Mbappé.

"Parta mí es un privilegio estar aquí con vosotros. Ojalá poder ganar el martes, creo que tenemos que hacer un partido de ópera", indicó Nico Williams en la concentración de la selección española.

Caprichos del destino, este lunes también es el cumpleaños de Lamine Yamal. El de Rocafonda cumple hoy 19 años y lo hace un día antes de la batalla ante Francia en Dallas por un puesto en la final del Mundial 2026.

Nico Williams, en una entrevista con RNE, admitió que en su regreso ante Bélgica se vio "con chispa" y con "ganas de demostrar". "Me noté bien, con chispa, rápido, eléctrico, salí un poco acelerado por ganas de demostrar y jugar", apuntó el extremo del Athletic.

Nico Wlliams confesó que, después de volver a lesionarse contra Uruguay, tuvo una conversación profunda con Luis de la Fuente.

"Fue una conversación muy profunda, de padre e hijo, los dos nos sinceramos, me volvía a lesionar por una patada. Es fútbol. Tampoco te da tiempo a asimilar, tienes que cambiar el chip y estar al 100%. Esta temporada he tenido que sufrir mucho, en lo físico y en lo mental. Mucha gente no lo entiende, ha sido un año muy difícil, mi cuerpo pagaba las facturas. Son cosas que tienes que llevar como insignia del Athletic que soy, no bajo los brazos", reconoció el futbolista navarro.

El extremo de la selección española analizó la semifinal ante Francia y no dudó en calificarla de "final anticipada".

"Mbappé es un monstruo, es otro que lidia con críticas, es uno de los mejores del mundo pero también tenemos nosotros al mejor que es Lamine", recordó Nico Williams.

"Es normal, si quieres ser futbolista, más allá de la calidad es muy importante el tema mental también, a todos los futbolistas nos ha pasado que al inicio de las carreras nos metíamos en Twitter a ver qué decía la gente de nosotros y tienes que ir madurando. Tratar que la gente nos vea de la mejor manera posible, que somos muy fuertes mentalmente, muchos días estás destruido pero te tienes que apoyar en la gente que te rodea para bien", apuntó Nico Williams.

Por último, Nico Williams fue preguntado por la racha de 36 partidos sin perder de la selección.

"Hay mucha gente que no le da suficiente valor. No perder ningún partido dice mucho de nosotros. Tienen (Francia) un gran equipo, grandes jugadores que marcan la diferencia, un destello de esos jugadores te puede sentenciar, pero quitando a Francia, somos los mejores nosotros. Hay que atacar bien los espacios y no dejar espacios libres, que te pueden matar", concluyó Nico Williams.

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