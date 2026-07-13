¡A un bogavante de resolver el panel final! Roberto se queda muy cerca de sumar 3.500 euros

Marta podría haberle quitado el puesto a Roberto de jugar la gran final, pero la concursante no ha querido arriesgarse y ha preferido sumar una cantidad segura en su marcador. Así que, Roberto ha pasado a la gran final muy ilusionado.

‘Tres crustáceos’, esa ha sido la pista que ha tenido el concursante para resolver el panel final. Lo cierto es que las letras propuestas por el programa no han servido de mucha ayuda, pero con las opciones del concursante, la cosa ha mejorado un poco.

Roberto ha sido rápido con las dos primeras: ‘camarón’ y ‘quisquilla’ y le han sobrado tres segundos para dar con la última palabra, pero no lo ha conseguido… ¡Bogavante!, esa es la palabra que le ha faltado para llevarse los 3.500 euros que guardaba el sobre azul. Para colmo, el concursante ha contado que no puede comerlos porque es alérgico... ¡Qué cerquita se ha quedado, qué rabia! Revive el momento en el vídeo.

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