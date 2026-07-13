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Mejores momentos | Asalto final

Los sorprendentes inicios de los coaches de La Voz Kids antes de alcanzar el éxito

Las estrellas del programa han echado la vista atrás para recordar cómo fueron sus primeros pasos en la música.

Edurne

Los sorprendentes inicios de los coaches de La Voz Kids antes de alcanzar el éxito

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La Voz Kids es un formato en el que pequeños artistas tienen la oportunidad de darse a conocer y comenzar una formación musical inolvidable de la mano de algunos de los cantantes más famosos del planeta.

Sin embargo, hasta los coaches han tenido sus inicios y esta ocasión sirvió para que ellos mismos echasen la vista atrás y recordasen cómo fueron sus primeros pasos.

Luis Fonsi afirmó que empezó a los 18, de Melody, bien es sabido que comenzó muy pequeña, Leire y Edurne lo hicieron formando parte de un grupo, Ana Mena como actriz interpretando a Marisol, Becky G obligada por problemas económicos, Antoñito Molina escuchando a Antonio Orozco y el propio cantante catalán desde que tiene uso de razón. ¡No te lo pierdas!

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El director de 'El Mundo' Joaquín Manso apunta a la causa del incendio de 'Los Gallardos': "Muchas de esas zonas no cumplen con la obligación"

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