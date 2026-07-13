Protección Civil respalda la gestión de la Junta de Andalucía sobre 'Es Alert' y avisa: "Estamos ante una emergencia climática que mata"

Andalucía se recupera del incendio de 'Los Gallardos', en Almería, que se ha cobrado la vida de 13 personas. Las autoridades y el presidente del gobierno andaluz, han calificado el incendio como "el peor hasta la fecha" en la región.

A pesar de que la medida de la alarma 'Es Alert' en los móviles es recurrente en grandes emergencias, esta vez no se avisó a la población con este método. Algo que ha puesto en el foco la gestión de la Junta ante esta tragedia.

Representantes políticos como el ministro de Transportes, Óscar Puente y la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, no han tardado en cuestionar la gestión del gobierno andaluz.

Este lunes el foco mediático continúa en Turre. Desde el Puesto de Mando Avanzado, la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha valorado la respuesta del gobierno de Juanma Moreno y el uso del sistema 'Es Alert'.

"La Junta de Andalucía tomó las decisiones que consideró más convenientes en función de los datos objetivos que tenía en esos momentos", asegura. Además subraya: "Desde el sistema nacional de protección civil, no cabe que hagamos ninguna otra interpretación de esta cuestión"

¿Por qué llegó a unos vecinos y a otros no?

"Es la dirección de la emergencia quien determina si lo considera útil para proteger a la población. El sistema de las antenas no emiten en círculos sino que es un polígono al que dan cobertura a toda la telefonía móvil que esté conectada a esa antena", destaca.

Aún así Barcones insiste en destacar las explicaciones que ha dado la Junta de Andalucía. "Creo que a quien corresponde poder explicar por qué consideró que no era una herramienta útil en ese momento es a quien tenía la competencia, que es la junta de Andalucía, creo que han dado las explicaciones que han considerado convenientes", sostiene.

"Estamos ante una emergencia climática que mata"

La Secretaria General de Protección Civil y Emergencias hace un llamamiento a la ciudadanía ante los días de verano que quedan por delante.

Sobre el origen de las llamas y su virulenta propagación, Barcones señala que el incendio ha tenido algunas características particulares que junto con la Junta de Andalucía ya están estudiando y evaluando. "Tenemos que hacer ahora todos los análisis técnicos de la situación, de la zona, de las condiciones meteorológicas...", destaca.

Un verano duro por delante

Con el verano recién estrenado, Barcones pone el foco en lo que está por llegar. Advierte a la población ante los incendios que quedan por delante y pide prudencia a la ciudadanía. "La suma de esfuerzos, la suma de capacidades, la suma de voluntad es lo que nos va a hacer más fuertes para combatir a este único enemigo que tenemos a lo largo de este verano que son los incendios forestales", asegura.

Un mensaje con el que trata de advertir del riesgo de fuego en las próximas semanas y sobre todo, con el que pretende minimizar los estragos de tragedias como la de Los Gallardos en Almería.

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