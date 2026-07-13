Resines sorprende a Joseba Arguiñano con sus galardones gastronómicos

Antonio Resines comparte con Joseba Arguiñano una divertida conversación mientras cocinan juntos y desvela que pertenece a la Cofradía del Hojaldre y la Anchoa. Además, explica que también posee la alubia de oro, una confesión que sorprende al chef durante el programa.

El actor participa como invitado en Cocina abierta con Joseba Arguiñano, donde ambos preparan unos chipirones al Pelayo con falso arroz negro en una entrega marcada por el humor, las anécdotas y la gastronomía.

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