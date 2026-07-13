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“Me llevo a ocho amigos para toda la vida”: los concursantes hacen balance de su paso por Tu cara me suena 13

A pocos días de la final, los participantes nos cuentan qué se llevan de esta experiencia que ha durado varios meses.

Los concursantes hacen balance de su paso por Tu cara me suena 13

“Me llevo a ocho amigos para toda la vida”: los concursantes hacen balance de su paso por Tu cara me suena 13

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J Kbello, María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops son los cinco finalistas de esta decimotercera edición de Tu cara me suena que lucharán por el triunfo este viernes en directo a partir de las 22:00h.

A pocos días de que finalice la edición, los concursantes han hecho balance de la edición y la mayoría han coincidido en que una de las cosas más importantes que se llevan son las personas.

“Me llevo a ocho amigos para toda la vida”, nos confesaba Paula Koops, muy apenada por que esto se acabe, J Kbello ha suscrito sus palabras y ha recalcado que espera que sigan formando parte de su vida de alguna manera. ¡Escucha todo lo que nos han contado los concursantes en el vídeo de arriba!

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