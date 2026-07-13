“Me llevo a ocho amigos para toda la vida”: los concursantes hacen balance de su paso por Tu cara me suena 13

J Kbello, María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops son los cinco finalistas de esta decimotercera edición de Tu cara me suena que lucharán por el triunfo este viernes en directo a partir de las 22:00h.

A pocos días de que finalice la edición, los concursantes han hecho balance de la edición y la mayoría han coincidido en que una de las cosas más importantes que se llevan son las personas.

“Me llevo a ocho amigos para toda la vida”, nos confesaba Paula Koops, muy apenada por que esto se acabe, J Kbello ha suscrito sus palabras y ha recalcado que espera que sigan formando parte de su vida de alguna manera. ¡Escucha todo lo que nos han contado los concursantes en el vídeo de arriba!

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