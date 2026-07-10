Sandra, vecina de Los Gallardos, vio cómo se originó el incendio: "Allí arrancó por la caída de un poste de electricidad"

Sandra es habitante de Almocaizar y pese al desastre que se cobra el monstruoso incendio en su pueblo, atendía a Espejo Público desde su puesto de trabajo. Admite estar muy conmocionada por lo sucedido y confirma que fue testigo del comienzo del fuego, a pocos metros de su vivienda.

"Tuvimos el incendio encima (...) Había muchos focos"

Su propiedad asegura que ha resultado bastante afectada, y es que las llamas prendieron a escasos 400 metros de su casa, desde ese momento la tierra arde en los alrededores de Los Gallardos.

"Allí arrancó por la caída de un poste de electricidad", declaraba. Ese mismo poste habría servido para que las llamas cruzaran un camino, hasta el lado donde hay un restaurante.

"El viento no estaba a nuestro favor"

La poca humedad del ambiente -menor al 15%-, junto con las altas temperaturas -muy por encima de los 30ºC- y un intenso viento de más de 30 kilómetros por hora, cumplieron todas las condiciones necesarias para que el avance de las llamas fuera imparable. Esto es conocido como las regla de los tres 30.

"A partir de ahí ya subió el barranco que atraviesa todas las casas por detrás", concluía.

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