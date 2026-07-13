Un hostelero de la zona cero del incendio de 'Los Gallardos' se derrumba: "Es terrible volver a ver esto ahora con lo maravilloso que era antes"

Javier es uno de los vecinos que ha sufrido muy de cerca los incendios de Almería que se han saldado por el momento con 13 víctimas mortales. Este hostelero regenta un restaurante en Bédar. Todos los alrededores de su negocio están calcinados. Las casas están rodeadas de ceniza.

Cuenta que algunos de los vecinos que viven en esas casa se habían vuelto a sus país de origen por el calor y eso ha evitado que haya más víctimas. El fuego no llegó al casco urbano y la casa de Javier no sufrió las consecuencias de las llamas.

"Siento impotencia y mucha rabia porque se han perdido vistas maravillosas"

Ahora, viendo un paisaje negro desde su restaurante siente "impotencia y mucha rabia porque se han perdido maravillosas vistas". "Es terrible volver a ver esto viendo antes lo maravilloso que era y ahora viéndolo todo negro. Aquí la gente llegaba y se sentaba a disfrutar de las vistas".

Cuando se desató el incendio Javier estaba con el restaurante abierto. Dieron el aviso de que iban a evacuar el pueblo, recogerin todo y él se fue a su cortijo. En ese momento había fuego, soltó a los animes y ayudó lo que pudo a los vecinos. Antes de las 20.00 les avidaron de que debían evacuar dirección Lubrín.

"Conozco a todas las personas que están desaparecidas por el fuego"

Algunos de los fallecisos vivían de forma permanente en la zona y estaban muy integrados. Javier conoce a todos los desaparecidos o fallecidos. Cuenta que muchos de ellos se vieron acorralados por las llamas y cuando estaban tratando de huir el fuego les acorraló.

Los expertos insisten en que los primeros 10 minutos es indispensable mantener la calma. Insisten también en que confinar salva vidas porque en muchos casos se quema tofo menos la casa de piedra.

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